US-Demokraten müssen aus der Defensive kommen

Osnabrück. Mit der konstituierenden Sitzung des US-Repräsentantenhauses ist klar: Die Demokraten werden US-Präsident Trump das Leben schwer machen. Nur haben sie noch nicht das richtige Werkzeug gefunden. Blockadepolitik allein reicht nicht. Es muss mehr kommen.

Das Ringen um den Haushalt dürfte nur ein Vorgeschmack sein auf das, was auf US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr zukommt. Denn dank der Machtverschiebung zugunsten der Demokraten im Repräsentantenhaus wird es in der nun angelaufenen zweiten Hälfte seiner Amtszeit kein Gesetz mehr ohne deren Handschrift geben.

Die Demokraten werden jede Chance nutzen, Trump das Leben sauer zu machen. Mit dem Budgetrecht verfügt das Repräsentantenhaus über einen mächtigen Hebel. Doch Blockadepolitik allein lässt sich mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2020 nicht automatisch in Wählerstimmen ummünzen.

Für die Demokraten wird es in diesem Jahr darauf ankommen, eine gute Mischung aus wohl dosierter Zermürbungs- und lösungsorientierter Sachpolitik zu betreiben. Zudem gilt es, eine echte Alternative zu Trump aufzubauen und sich endlich auf eine Richtung zu einigen. Mit einem allzu brachialen Linksruck, wie ihn ein Teil der Partei fordert, wird sich die weiße Arbeiterschaft kaum wiedergewinnen lassen, die sich einst Trump zuwandte, weil sie sich von der liberalen Elite vergessen fühlte.

Der US-Präsident wird die nächsten zwei Jahre im aggressiven Dauerwahlkampfmodus sein. Wenn es den Demokraten nicht gelingt, dagegen ein Mittel zu finden, wird es für sie schwer, eine zweite Amtszeit von Trump zu verhindern.