Washington. US-Präsident Donald Trump hat seine Entscheidung zum Truppenabzug aus Syrien verteidigt, aber gleichzeitig einen langsameren Rückzug in Aussicht gestellt.

Er habe damit Wahlkampf gemacht, die Soldaten aus Syrien und anderen Orten abzuziehen, schrieb Trump am Montag auf Twitter. Er tue das, was er gesagt habe. „Wenn irgendjemand anderes als Donald Trump das getan hätte, was ich in Syrien getan habe, (...) wäre er ein nationaler Held", erklärte der Präsident. „Der IS ist weitgehend verschwunden, wir schicken unsere Soldaten nun langsam heim zu ihren Familien, während wir gleichzeitig Überbleibsel des IS bekämpfen."

Trump hatte am 19. Dezember den Rückzug der 2000 US-Soldaten aus Syrien bekanntgegeben, was heftige Kritik auslöste. Damals war von einem Abzug innerhalb von 30 Tagen die Rede. Die „New York Times" berichtete nun, Trump habe sich dazu bereit erklärt, dem Militär vier Monate Zeit zu geben. Der Präsident sagte dem Sender Fox News, er habe niemals gesagt, der Abzug werde eilig geschehen.

Kurz nach Trumps umstrittener Entscheidung für den Truppenabzug aus Syrien hatte Verteidigungsminister James Mattis seinen Rücktritt angekündigt. Der 68-Jährige, der über Parteigrenzen hinweg Respekt genoss, hatte am Montag seinen letzten Arbeitstag. In einem Abschiedsbrief sprach er den Mitarbeitern seines Ministeriums und dem Militär Mut zu. Die Führung des Pentagons bleibe in den „bestmöglichen Händen", hieß es in dem Schreiben. „Unser Ministerium ist erwiesenermaßen am besten, wenn die Zeiten am schwierigsten sind. Deswegen behaltet den Glauben an unser Land und bleibt fest an der Seite unserer Verbündeten gegen unsere Feinde", fügte Mattis hinzu.

Schon in seinem Rücktrittsschreiben hatte er die Bedeutung internationaler Bündnisse, besonders der Nato sowie der Allianz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), betont und war damit auf Distanz zu Trump gegangen.

Der US-Abzug ändert potenziell die Kräfteverhältnisse in der Region. Die Türkei will gegen die kurdische YPG-Miliz vorgehen, die sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation ansieht. Die YPG, die an der Grenze zur Türkei Gebiete beherrscht, ist aber gleichzeitig eine wichtige, von den USA unterstützte Kraft im Kampf gegen den IS. Experten befürchten unter anderem, dass ein türkischer Angriff auf die Kurden den Kampf gegen die Terrormiliz schwächen könnte.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor rund drei Wochen eine Offensive gegen kurdische Truppen angekündigt, sie allerdings verschoben, nachdem Trump den Abzug der US-Soldaten aus Syrien beschlossen hatte. Trotz der Verschiebung schaffte die Türkei in der Neujahrsnacht weiter Kriegsgerät in Richtung Grenze. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Konvois mit schweren Waffen, gepanzerten Fahrzeugen, Panzern sowie Munition seien in den osttürkischen Grenzprovinzen Mardin und Sirnak angekommen. Die Ausrüstung sei für die Grenzbefestigung bestimmt.

Anzeige Anzeige

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Montag, die Regierungstruppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hätten 2018 wieder große Teile des Landes unter ihre Kontrolle bringen können. Die Truppen kontrollierten demnach mehr als 60 Prozent des Staatsgebietes. Unterstützt von Russland und dem Iran konnte die Regierung Rebellen vor allem aus der Umgebung der Hauptstadt Damaskus zurückdrängen.

Der IS hält sich den Angaben zufolge nur noch in kleinen Gebieten in der Grenzregion zum Irak auf. Im Norden Syriens konnten vor allem die kurdisch geführten Gruppierungen ihre Kontrolle stabilisieren. Aus Angst vor der türkischen Offensive hatte die YPG vergangene Woche jedoch die Regierungstruppen in Damaskus um Hilfe gebeten.

Die Zahl der Kriegstoten in Syrien ging den Angaben zufolge 2018 zurück. Demnach starben etwa 19.800 Menschen bei den Kämpfen zwischen Rebellen und der syrischen Armee. Unter den Opfern seien rund 6500 Zivilisten gewesen. Ein Jahr zuvor waren im Syrien-Krieg noch rund 33.500 Menschen getötet worden.