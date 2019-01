Mann fährt in Bottrop gezielt in Fußgängergruppe MEC öffnen

Bottrop. Ein Autofahrer hat in Bottrop in Nordrhein-Westfalen in der Silvesternacht seinen Wagen gezielt in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt.