Urteil ausgesetzt: "Obamacare" bleibt vorerst weiter in Kraft

Nicht nur in der Bevölkerung gibt es Protest gegen die Abschaffung von Obamacare. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Fall am Ende vor dem Obersten Gerichtshof landen könnte. Foto: dpa/Sait Serkan Gurbuz

Washington/Fort Worth. Nach dem Urteil eines Bundesrichters in den USA bleibt "Obamacare" vorerst in Kraft, da viele Amerikaner ansonsten mit "großer Unsicherheit" konfrontiert würden. Der Richter betonte in seiner Begründung aber, dass er die Gesundheitsreform nach wie vor für verfassungswidrig halte.