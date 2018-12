Die niederländische Polizei hat in der Hafenstadt Rotterdam vier Terrorverdächtige festgenommen. Foto: Ralf Roeger/dmp press/Archiv

Amsterdam/Mainz. Fünf Männer werden in Rotterdam und der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt festgenommen. Sie werden verdächtigt, sich an der Vorbereitung eines Anschlags in den Niederlanden beteiligt zu haben. Die Hintergründe sind noch unklar.