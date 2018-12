Jair Balsonaro will Waffenrecht schnell liberalisieren MEC öffnen

Jair Bolsonaro tritt am 1. Januar 2019 sein Amt als neuer Präsident von Brasilien an. Foto: Ricardo Moraes/Pool Reuters/AP

Rio de Janeiro. Brasiliens künftiger Präsident Jair Balsonaro will das Waffenrecht direkt nach seinem Amtsantritt an Neujahr per Dekret liberalisieren.