Liebe für alle Hass für keinen. Dieses Motto steht an der Fassade der Moschee der islamischen Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) im Stadtteil Oberhausen in Augsburg. Das muslimische Gotteshaus ist eine von vier Moscheen der Ahmadiyya Gemeinde in Bayern. Foto: imago/Michael Eichhammer

Osnabrück. Wer den Imam bezahlt, bestimmt das Gebet. Deshalb ist es so fatal, dass viele Moscheen in Deutschland am Geldtropf der Türkei oder der Golfstaaten hängen.