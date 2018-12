Hunderttausende ausreisepflichtig: Recht durchsetzen

Osnabrück. Landauf landab versuchen Parteien, das Vertrauen und die Zustimmung der Bürger zu gewinnen. Da ist es unverständlich, dass das Thema Abschiebungen und Rückführungen in den vergangenen Monaten geradezu eingeschlafen ist.

Die Zahlen sprechen für sich: Rund 235 000 Ausländer waren bis Ende Oktober in Deutschland ausreisepflichtig. Die meisten von ihnen dürfen trotzdem bleiben. Gleichzeitig scheitern viele Abschiebungen – in Niedersachsen zum Beispiel war in diesem Jahr nur jede vierte erfolgreich.

Mittlerweile sehen sich sogar die zuständigen Landesminister genötigt, angesichts fehlender Bemühungen auf Bundesebene selbst einen Migrationsgipfel zu organisieren, um das Thema auf der Tagesordnung endlich wieder nach oben zu schieben. All das sollte Bundesinnen- und Heimatminister Horst Seehofer zu denken geben.

Es ist höchste Zeit, Entscheidungen umzusetzen und mehr Menschen, die sich in Deutschland nicht aufhalten dürfen, konsequent abzuschieben oder mit finanziellen Anreizen zu einer Ausreise zu bewegen.

Zumal ein konsequenteres Vorgehen nicht nur dazu dient, Wähler zu überzeugen. Es wäre – frei nach dem Vorbild des Türkei-Paktes – auch ein Signal an diejenigen, die ohne rechtssicheren Grund noch kommen wollen. Am Ende lässt sich nur so ein System aufrechterhalten, in dem Verfolgte und Kriegsflüchtlinge dauerhaft auf Hilfe vertrauen können.