Hamburg. In der Causa "Claas Relotius" kehrt beim "Spiegel" keine Ruhe ein. Nun berichtet das Nachrichtenmagazin selbst über möglicherweise veruntreute Spendengelder seines ehemaligen Mitarbeiters.

Die Meldung schlug ein wie eine Bombe: Ein renommierter "Spiegel"-Reporter soll zahlreiche seiner Texte gefälscht, manipuliert und sogar frei erfunden haben. Das Hamburger Nachrichtenmagazin machte selbst auf diesen Betrug aufmerksam und versucht den Fall seitdem aufzuarbeiten.

Claas Relotius hat den Betrug mittlerweile eingeräumt und das Medienhaus verlassen. Doch bisher ist kein Tag vergangen, an dem es keine neuen Aufreger in der Causa "Relotius" gab. Erst am Freitag mischte sich der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ein. Er zeigte sich wegen des Betrugsfalls beim "Spiegel" besorgt und forderte eine unabhängige Untersuchung.

Am Samstag dann veröffentlichte der "Spiegel" eine weitere Meldung: Claas Relotius habe demnach nicht nur große Teile seiner Texte erfunden, sondern womöglich auch Spendengelder veruntreut. Wie Leser dem "Spiegel" mitgeteilt hätten, habe Relotius von seinem privaten E-Mailkonto Lesern Spendenaufrufe geschickt, um Waisenkindern in der Türkei zu helfen. Das Geld sollte auf sein Privatkonto überwiesen werden.



Wie viele Spender sich auf diesen Aufruf meldeten und wieviel Geld schließlich zusammenkam, sei derzeit noch nicht bekannt. Von Relotius' Spendenaktion war der Redaktion nach eigenem Bekunden nichts bekannt. Der "Spiegel" will nun alle gesammelten Informationen der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Strafanzeige zur Verfügung stellen.