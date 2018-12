Trumps Personalverschleiß verschlägt einem die Sprache

Osnabrück. US-Verteidigungsminister James Mattis nimmt seinen Hut. Der Personalverschleiß des US-Präsidenten ist so enorm, dass es einem die Sprache verschlägt. Das Aus für Mattis macht endgültig klar: Kritische Köpfe mit eigener Meinung sind im Team Trump nicht gefragt. Das ist gefährlich.

Mit Beginn des neuen Jahres werden innerhalb von zwei Jahren drei Stabschefs im Weißen Haus, zwei CIA-Direktoren, zwei UN-Botschafterinnen, vier Gesundheitsminister, zwei Justiz- sowie drei Außenminister und drei Minister für Innere Sicherheit für Donald Trump gearbeitet haben oder arbeiten. Hinzu kommt der Nachfolger für den nun zurückgetretenen Verteidigungsminister Jim Mattis. Von der Zahl geschasster Sprecher und Berater ganz zu schweigen.

Der Personalverschleiß des US-Präsidenten ist so enorm, dass es einem die Sprache verschlägt. Das Aus für Mattis macht endgültig klar: Kritische Köpfe mit eigener Meinung sind im Team Trump nicht gefragt. Der Präsident ist beratungsresistent und macht, was er will. Der angekündigte Rückzug von US-Soldaten aus Syrien und Afghanistan liefert das jüngste Beispiel; vielen Experten gilt der Schritt als verfrüht. Doch Trump erfüllt damit ein Wahlversprechen.

Trumps Außenpolitik ist so einmal mehr auch Mittel zum Zweck der Ablenkung von eigenen Problemen und Misserfolgen. Inzwischen laufen über ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten. Mit dem Kongress liegt er im Streit um die Finanzierung der Mauer zu Mexiko. Und die Aktienmärkte, die Trump gern als Gradmesser für den Erfolg seiner Politik sieht, rauschen seit Monaten abwärts. Der von Trump beschworene Mythos des erfolgsverwöhnten Unverwundbaren bröckelt.