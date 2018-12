Berlin. Der angestrebten Digitalisierung zum Trotz wird im Deutschen Bundestag noch immer fleißig gefaxt. Junge Abgeordnete wundern sich. Macht sich die Regierung lächerlich?

Die Bundesregierung rühmt sich gerne mit ihren Plänen und Ausgaben zur Digitalisierung. Deutschland soll flächendeckend schnelles Internet bekommen, führend bei der Forschung zu künstlicher Intelligenz werden, Schulen sollen Tablets und digitale Tafeln erhalten und und und...

Doch der Verband der Internetwirtschaft Eco zieht mit Blick auf die Digitalpolitik der Großen Koalition eine durchwachsene Bilanz. Der Chef des Internetverbands Eco, Oliver Süme, sagte dem Handelsblatt, es fehle auf Seiten der Politik nach wie vor an einem "ganzheitlichen Verständnis der entscheidenden Faktoren und Zusammenhänge des Ökosystems Digitalisierung". Süme bezieht sich dabei vor allem auf mangelnde Infrastruktur im Hinblick auf die Pläne zu Künstlicher Intelligenz. Das ist allerdings Zukunftsmusik. Ein aktueller Blick in den Bundestag stützt Sümes These deutlich.

"Ohne Faxgerät ging so gut wie nix"

Denn nicht alle Kommunikationsmittel des Deutschen Bundestages sind neuen Abgeordneten auf Anhieb geläufig. Besonders irritierend für jüngere Parlamentarier: Das Faxgerät. "Faxen musste ich bis dahin noch nie", sagte der jüngste Abgeordnete im Bundestag, der 26-jährige Roman Müller-Böhm (FDP) der "Saarbrücker Zeitung". Die intensive Nutzung von Faxgeräten im Bundestag habe ihn überrascht.

Eine Behörde scheint noch immer besonders überzeugt von der Fax-Technologie. "Überraschend fand ich am Anfang vor allem die Kommunikation mit der Bundestagsverwaltung", sagt die 31-jährige Elisabeth Kaiser (SPD). "Ohne Faxgerät ging so gut wie nix."

Es überrascht doch sehr, dass das Faxgerät noch immer einen solch hohen Stellenwert genießt, wirkt es doch wie ein Relikt aus den 1990ern, das im Zeitalter der E-Mail schlicht antiquiert scheint. Und die kritischen Stimmen zur Nutzung des Faxes als Kommunikationsmittel im Bundestag gibt es nicht erst seit heute: