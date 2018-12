Osnabrück. Rund um Weihnachten sind die Züge wieder voll; viele werden mit Verspätung ankommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fordert vom Bahnvorstand schnelle Verbesserungen. Das reicht den Jungen Liberalen nicht. Die FDP-Jugendorganisation verlangt drastische Änderungen .

Die Jungen Liberalen verlangen den völligen Rückzug des Staates aus dem Unternehmen Deutsche Bahn. Die Bundesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation (JuLis), Ria Schröder, forderte gegenüber unserer Redaktion: „Die Zeit ist gekommen, den Bahnbetrieb aus der staatlichen Hand zu entlassen.“ Der Staat müsse seine Aktienanteile an der Deutschen Bahn komplett verkaufen, nur das Schienennetz solle in seiner Hand bleiben.



Mehrere Vorteile

Schröder nannte mehrere Vorteile der Privatisierung: „Durch die Privatisierung wird echter Wettbewerb auf den Schienen erst möglich, denn als Monopolist fehlt der Bahn der Anreiz, in Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Service zu investieren.“ Die Julis-Vorsitzende fügte hinzu: „Ohne diesen Schritt bleibt die Situation desaströs." Schon 2006 sei über eine Privatisierung der Deutschen Bahn diskutiert worden. „Fast mehr als zehn Jahre später ist es endlich an der Zeit, den Ankündigungen und Bestrebungen Taten folgen zu lassen und den Bahnkonzern endlich umzubauen", sagte Schröder.

Auch Reisende würden davon profitieren

Nach Einschätzung der Jungen Liberalen ist es auch eine wettbewerbsrechtliche Frage, ob es gut sei, wenn das größte Schienennetz Europas unter einem Dach mit einem der größten Eisenbahnverkehrsunternehmen stecke. „Zu Recht kam in der Vergangenheit die Frage auf, was das für den Marktzugang von Wettbewerbern auf der Schiene bedeutet“, sagte Schröder. Mehr Wettbewerb zwischen privaten Anbietern auf der Schiene zwinge alle zu besserem Service und Verlässlichkeit: „Davon profitieren am Ende die Reisenden und ihre Familien, die zu Hause auf sie warten."

Es liege im Interesse der Politik, dass mehr Menschen auf die Schiene umstiegen. Um das zu erreichen, müsse die Bahn attraktiver werden.

Scheuer weist der Bahn-Spitze die Verantwortung zu

Minister Scheuer hatte von der Bahn-Führung gefordert, angesichts massiver Probleme schnell zu Verbesserungen für die Fahrgäste zu kommen. Die Qualität beim Bahnfahren müsse im neuen Jahr schnellstens wieder steigen. Die Bahn hatte im November nach einer Sitzung des Aufsichtsrats höhere Ausgaben für Züge, Schienennetz und Mitarbeiter angekündigt, um die Krise zu überwinden.

Die Jugendorganisation JuLis geht damit etwas weiter als ihre Mutterpartei FDP. Im Wahlprogramm der FDP steht, dass das Netz und der Betrieb der Bahn auch eigentumsrechtlich getrennt werden sollen, das Netz dann in staatliche Hand bleibt.