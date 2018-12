Mediziner zu oft auf dem Golfplatz? So einfach ist es nicht

Osnabrück. Wie können Patienten schneller an Termine beim Arzt kommen? Die Krankenkassen fordern längere Sprechstunden-Zeiten. Sie bemühen ein längst überholtes Bild des Mediziners. Dabei sieht die Realität anders aus. Ein Kommentar

Es klingt ja erst mal logisch, patientenfreundlichere Sprechzeiten zu fordern. Wer würde nicht gerne mal abends oder samstags seinen Hausarzt besuchen? Zumal viele Notfallsprechstunden auf dem Land wegrationalisiert wurden und Kliniken am Wochenende schlecht besetzt sind.

Ein Denkfehler

Allerdings gibt es da einen Denkfehler: Der Anspruch auf eine flächendeckende medizinische Betreuung ist nicht gleichzusetzen mit dem Anspruch auf eine Rund-um-die Uhr- geöffnete Praxis. Zumal Praxen mit mehreren Ärzten oft schon im Schichtbetrieb bis abends offen sind.

Populistische Forderung

Die Forderung der gesetzlichen Krankenkassen ist schlicht populistisch. Wenn Ärzte am Mittwoch- oder Freitagmittag ihre Praxen abschließen, gehen sie in den seltensten Fällen auf den Golfplatz. Das sind überholte Vorurteile über die ach so gut situierten Ärzte. Zwar mag das bei Fachärzten in Einzelfällen so sein, aber bei den völlig überlasteten Allgemeinmedizinern sieht die Lage ganz anders aus. Viele machen an den Nachmittagen Krankenbesuche oder sitzen an überbordenden Dokumentationen, lesen Befunde und schreiben Arztbriefe. An dieser Stelle sollten die Kassen und die Politik ansetzen und die Ärzte entlasten.

Maßnahmen gegen Ärztemangel



Im Übrigen herrscht gerade bei den Allgemeinmedizinern massiver Ärztemangel. Wann endlich wird die Zahl der Medizinstudienplätze erhöht?

