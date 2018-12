Putin sollte Russland wirtschaftlich endlich fit für die Zukunft machen

Osnabrück. Russlands Präsident hat das Ziel ausgeben, sein Land unter die fünf stärksten Volkswirtschaften weltweit zu führen. Das ist ambitioniert. Und es braucht einen langen Atem.

Schon in der Vergangenheit hat Wladimir Putin so einiges gefordert. Zuletzt wollte er per Dekret die Lebenserwartung der Russen in den kommenden Jahren deutlich steigen lassen. Zudem soll sich die Armut im Land innerhalb von sechs Jahre halbieren; in der Vergangenheit war sie noch stetig gestiegen.

Putin beherrscht die Politik Russlands seit nunmehr 18 Jahren; erst im März wurde er zum vierten Mal zum Präsidenten gewählt. In all der Zeit ist es ihm nicht gelungen, die Wirtschaft auf stabile Füße zu stellen. Immer noch hängen Wohl und Wehe vor allem an den Geschäften mit Öl und Gas. Auf den Weltmärkten wettbewerbsfähige Produkte stellt die Industrie allenfalls im Bereich der Rüstung her. Daneben gibt es eine anhaltende Kapitalflucht. All das stabilisiert die Wirtschaft nicht. Die Sanktionen des Westens tun ihr übriges. Dem Westen nun vorzuwerfen, er wolle Russlands Entwicklung aus Furcht vor zuviel Macht bremsen, ist ein dürftiges Ablenkungsmanöver.

Wer innovativ und technologisch international auf Augenhöhe mit den Schwergewichten sein will, muss das Umfeld für Kreativität schaffen. Kluge Köpfe hassen Korruption, Repression und Gängelung. Wünsche lassen sich per Dekret formulieren. In Erfüllung gehen sie davon noch lange nicht.