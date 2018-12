Berlin. Müssen mehr Ärzte abends und an Samstagen ihre Praxen öffnen? SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach stellt sich hinter den Ruf der Krankenkassen, für ihn stehen Ärzte zu häufig auf dem Golfplatz. Die Ärzte reagieren wütend, nennen die Forderung "dreist und frech".

"Krankheiten richten sich nicht nach den Lieblings-Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte": Der Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) prescht vor. Mittwochs und freitags hätten die meisten Praxen nachmittags geschlossen, abends und an den Wochenenden sowieso, sagt GKV-Vize Johann-Magnus von Stackelberg der dpa. "Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gehen", schiebt er den Ärzten den Schwarzen Peter zu.



Von Stackelberg stützt sich auf eine aktuelle Forsa-Umfrage unter 1400 niedergelassenen Ärzten. Demnach hat an Mittwochnachmittagen nur jede fünfte Praxis geöffnet, Freitags sind es noch weniger. Samstagsvormittags vergeben nur ein bis zwei von hundert Praxen Termine.

"Der ein oder andere Arzt ab mittwochs auf dem Golfplatz"

Der Ruf der Krankenkassen nach mehr Sprechstunden sei deswegen "richtig und berechtigt“, sagte SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach unserer Redaktion. „Es kann nicht sein, dass Öffnungs- und Arbeitszeiten immer kundenfreundlicher werden, auf kranke Arbeitnehmer so gut wie keine Rücksicht genommen wird, und nur Ärzte davon ausgenommen sind.“ Lauterbach, selbst Arzt, fügte wörtlich hinzu: „Der ein oder andere Arzt wird ab Mittwochnachmittag auf dem Golfplatz gesehen.“

Die Termin-Not hat nach seinen Angaben drastische Folgen: Immer mehr Berufstätige verschleppten Krankheiten oder gingen krank zur Arbeit, weil sie keine Facharzt-Termine zu wahrnehmbaren Zeiten erhielten. Sollten die Ärzte nicht selbst einlenken, „müssen wir über politische Lösungen nachdenken“, drohte der SPD-Politiker mit einem Gesetzesvorstoß. Um das Termin-Angebot rasch auszuweiten, will der Gesundheitspolitiker die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) stärken, in denen Praxen verschiedener Fachärzte untergebracht sind. "Dort könnten sich Ärzte ablösen, sodass Öffnungszeiten von 06.00 bis 23.00 Uhr denkbar sind", sagte Lauterbach.

"Nur dreist und frech"

Dauer-Sprechstunden und Schichtdienste? Die Ärzteschaft sieht sich provoziert. Die Forderungen seien "ein Schlag ins Gesicht der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und zeugen von der Ferne von Krankenkassen-Funktionären zur Versorgung von Patienten", keilte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, gestern zurück. Die Ärzte arbeiteten im Schnitt 52 Wochenstunden, und der ärztliche Bereitschaftsdienst sei rund um die Uhr zu erreichen.

Gassen warf den Kassen vor, durch die Honorar-Budgetierung den Ärzten fast 15 Prozent der erbrachten Leistungen nicht zu bezahlen. "Bei der ständigen Zechprellerei jetzt noch eine Serviceangebotserweiterung zu fordern, ist einfach nur dreist und frech", machte der Ärzte-Funktionär seinem Ärger Luft.

"Am Limit und darüber hinaus"

Ähnlich sieht es Bundesärztekammer-Präsident Frank Ulrich Montgomery. "Die Kollegen arbeiten am Limit und oftmals darüber hinaus", nahm er Mediziner gegen Lauterbachs Golfplatz-Aussage in Schutz. "Statt Polemik brauchen wir praxistaugliche Reformen. Wer Versorgungsengpässe vermeiden will, sollte sich für mehr ärztlichen Nachwuchs und attraktive Arbeitsbedingungen einsetzen."