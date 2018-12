First Lady: Festmenü ist bei uns völlig überraschungsfrei CC-Editor öffnen

Deutschlands First Lady, Elke Büdenbender, hat das Engagement für berufliche Bildung zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Elke Büdenbender, Deutschlands First Lady, erwartet keine Überraschungen am Weihnachtsfest – zumindest, wenn es um das Festessen am Heiligabend geht.