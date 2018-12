Wirbel um „Astro-Alex“: Warum Weltraummissionen jeden Cent wert sind

Osnabrück. Hier kommt Alex! Alexander Gerst ist nach fast 200 Tagen im All sicher auf der Erde gelandet. Die Aufregung ist groß, denn der twitternde Astronaut ist ein Star, und dazu noch einer mit ganz klarer Botschaft. Ob davon etwas hängenbleibt?

Bester deutscher Botschafter, einer, der Völker verbindet, ein Held und Weltraum-Star – an überirdischem Lob für „Astro-Alex“ alias Alexander Gerst herrscht kein Mangel. Und es stimmt ja auch, die Leistung des Astronauten ist enorm. Seiner souveränen, nie oberlehrerhaften Art ist es zu verdanken, dass viele nicht nur den Sternenhimmel mit anderen Augen sehen, sondern auch die Erde. Ein „fragiles Raumschiff“ sei sie, auf das wir mehr Acht geben müssten, mahnte der Rekord-Weltraumfahrer und erster deutscher Chef der Internationalen Raumstation ISS.

Gerst war es auch, der mit beeindruckenden Fotos, etwa vom gewaltigen Hurricane Florence, das Bewusstsein dafür schärfte, dass die Erde tatsächlich bedroht ist. Katastrophen, Umweltverschmutzung, Kriege, Klimawandel – Stichworte, die Gerst in kluge Mahnungen zu verwandeln wusste. Und er lebte auf der ISS internationalen Teamgeist vor – in Zeiten, in denen der Ton zwischen den Nationen rau geworden ist. Ein friedliches Miteinander ist möglich, so die mutmachende Botschaft aus dem Orbit.

Dennoch: Immer wieder werden Weltraummissionen infrage gestellt: Sind sie nicht viel zu teuer? Sollten wir uns vom All nicht fernhalten, wo wir doch mit der Erde schon überfordert sind? Nein, sollen wir nicht. Allein schon, weil uns die Weltraummissionen wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse bescheren. Wenn die weiteren Erträge mehr Achtsamkeit füreinander und für die Umwelt sind, sollte uns das jeden Cent wert sein.