Brüssel. Die EU braucht mehr Geld. Oder doch nicht? Immerhin liegen derzeit 295 Milliarden Euro nicht abgerufener Gelder auf Halde. Klaus Heiner Lehne, Präsident des Europäischen Rechnungshofes, fordert eine effizientere Förderpolitik der Union – und die Beseitigung von Kontrolldefiziten bei der Europäischen Zentralbank.

Herr Lehne, der Rechnungshof meldet sich in der jüngsten Zeit immer häufiger zu Wort. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Arbeit der EU immer fehlerhafter wird?

Nein, im Gegenteil. In den 90er Jahren war die Situation völlig anders. Da mussten wir in einigen Bereichen des Haushaltes zweistellige Fehlerquoten feststellen. Heute sind wir bei 2,4 Prozent. Das liegt innerhalb des Rahmens, den internationale Organisationen als normal bezeichnen. Deshalb können wir uns inzwischen auf die weitergehende und wichtige Frage konzentrieren, ob eine bestimmte Investition wirklich Sinn macht. Sind also beispielsweise eine neue Autobahnbrücke, ein neuer Flughafen eine nachhaltige Investition, ein Mehrwert? Werden dadurch Arbeitsplätze geschaffen? Ist ein Projekt Bestandteil einer langfristigen Strategie? Oder handelt es sich nur um „Betongold“, das irgendwo sinnlos herumsteht.

Und wie lautet das Ergebnis?

Dabei kommt tatsächlich öfter heraus, dass in der Vergangenheit nicht in jedem Fall genügend auf die Sinnhaftigkeit geförderter Projekte geachtet wird. Unsere Prüfungen sollen helfen und motivieren, dass sich die Vorhaben, die mit EU-Geldern finanziert werden, in die richtige Richtung entwickeln.

270 Milliarden Euro liegen auf Halde, weil die Gelder nicht abgerufen werden. Das erscheint nicht wirklich effizient zu sein. ..

Bei diesen Geldern handelt es sich um Verpflichtungen, die die EU bereits eingegangen ist, die aber noch nicht in Anspruch genommen wurden. Wir schieben mit anderen Worten eine Welle von Förderungen vor uns her, die doppelt so groß ist wie ein europäischer Jahresetat. Die österreichische Ratspräsidentschaft geht sogar davon aus, dass sich diese Summe bis Ende der laufenden Finanzperiode auf 295 Milliarden Euro erhöht. Das muss im Rahmen der nächsten Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2027 angegangen werden.

Was ist da nötig?

Zum einen könnte eine präzisere Zahlungsvorausschätzung dazu beitragen, das Risiko zu senken, dass die verfügbaren Mittel irgendwann nicht ausreichen, um alle Zahlungsanträge zu begleichen. Zum anderen sollten aber die Fehler, die in dieser Hinsicht bei dem derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmen der EU gemacht wurden, in Zukunft nicht wiederholt werden. Dazu zählt auch, dass der neue Mehrjährige Finanzrahmen möglichst bald verabschiedet werden sollte.

Was lösen Sie mit solcher Kritik aus? Reagiert da irgendjemand?

Es gibt ein breites Bewusstsein für dieses Problem. Auch die EU-Kommission hat reagiert, als ich diese Zahlen genannt habe. Aber das reicht eben so lange nicht, wie diese Praxis nicht korrigiert wird – was übrigens nicht die Kommission alleine kann. Dazu braucht sie die Mitgliedstaaten.

Die EU hat tiefgreifende Änderungen ihrer Förderpolitik eingeleitet. Dafür steht der sogenannte Juncker-Plan mit über 600 Milliarden Euro. Hat sich dieses Instrument bewährt?

Der Europäische Rechnungshof bereitet dazu gerade einen Bericht vor, der aber noch nicht fertig ist. Deshalb kann ich dazu noch nichts sagen.

Aber Sie können etwas zur Strukturpolitik sagen, denn der Juncker-Fonds wird von einigen ja als Zukunftsmodell gesehen, um die klassische Unterstützung geringer entwickelter Regionen abzulösen. Ist die Strukturpolitik der Union also effizient?

Lassen Sie mich Ihre Frage aus einem anderen Blickwinkel heraus beantworten. Ich war in meinem Haus lange im Bereich Entwicklungshilfe tätig und habe dort Projekte in Afrika geprüft. Es ging dabei um Finanzhilfen, die die Europäische Investitionsbank gewährt – also ein ähnliches Verfahren wie beim Juncker-Fonds. Wir haben festgestellt, dass das in Afrika sehr gut funktioniert hat. Beispielsweise wurde geprüft, ob die Kredite wieder zurückflossen und das Geld dann erneut vergeben werden konnte. Das war sehr effizient. Es würde mich überraschen, wenn wir beim Juncker-Fonds nicht etwas Ähnliches feststellen würden.

Also keine Kritik an der Kohäsionspolitik?

Doch, denn die Strukturpolitik müsste zielgerichteter sein. Unsere Berichte über Regionalflughäfen, über die Transeuropäischen Netze, über Häfen zeigen, dass Vorhaben nicht in jedem Fall effizient waren. So wuchsen Häfen, die plötzlich in Konkurrenz zu anderen standen, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Da fehlt manchmal eine vernünftige Wirtschaftsprognose oder auch eine Einbettung in das vorhandene Umfeld. Das sieht die Kommission auch so. Dies zu korrigieren, ist ein Auftrag für die nächste Finanzperiode, weil das Budget ja wegen des Brexit schmaler ausfällt und deshalb zielgerichteter genutzt werden muss.

Muss die EU, um effizient arbeiten zu können, nicht auch mal ihre eigenen Strukturen infrage stellen?

Das ist so. Bei der mittelfristigen Finanzplanung haben wir das Problem, dass die Verwendung von 95 Prozent der Gelder faktisch für mindestens sieben Jahre festgelegt ist. Notwendig ist aber Flexibilität. Denn man muss ja reagieren können, wenn plötzlich neue Herausforderungen entstehen – denken Sie nur an die Flüchtlingskrise. Bisher entstanden dann häufig Satelliten-Haushalte oder Fonds, die nicht kontrolliert werden können. Das darf nicht so bleiben. Außerdem brauchen wir dringend eine Vereinfachung. Die EU als Gesetzgeber erliegt immer der Tendenz, die Dinge zu kompliziert zu regeln. Das ist schlecht, weil dies das System fehlerhaft macht. Zu komplexe Regelungen führen immer dazu, dass die Fehlerhäufigkeit drastisch zunimmt.

Zu den Strukturen gehören aber auch andere Dinge – wie beispielsweise 34 Agenturen, in die Tätigkeiten ausgelagert werden.

Es gibt viele Agenturen, die sehr gut funktionieren, während andere durchaus ein Nischendasein fristen. Der Gesetzgeber könnte sich durchaus mal die Frage stellen, ob wirklich alle Agenturen notwendig sind.

Braucht die EU mehr Eigenmittel, um sich selbst finanzieren zu können – wie eine Finanztransaktions- oder eine Plastiksteuer?

Über solche Instrumente kann man reden. Aber dann müssen sie auch nachhaltig sein. Abgaben, die zur Bestrafung gedacht sind oder die degressiv gestaltet sind, eignen sich nicht, um die Finanzierung der EU sicherzustellen. Eine neue Einnahmequelle muss dauerhaft sein und darf nicht irgendeinen pädagogischen Zweck erfüllen.

Brauchen Sie mehr Kompetenzen?

Ja, es gibt einen Bereich, in dem es tatsächlich Probleme gibt. Das sind unsere Prüfungskompetenzen gegenüber der Europäischen Zentralbank. Als die EZB nur für die Geldpolitik zuständig war, sollte der Rechnungshof nur die Verwaltungstätigkeit prüfen. Das war auch in Ordnung. Inzwischen hat die Bank aber neue Aufgaben bekommen – vor allem die Bankenaufsicht. Wir können trotzdem weiter nur den Bereich Verwaltung prüfen, aber nicht feststellen, ob die Aufsichtstätigkeit eigentlich im qualitativ notwendigen Ausmaß wahrgenommen wird.

Vor der Ausweitung der Zuständigkeiten wurden die nationalen Bankenaufseher von den Rechnungshöfen in ihren Heimatländern geprüft. Die Finanzkrise wurde aber unter anderem dadurch ausgelöst, dass die Kontrolle der Banken nicht effizient genug war. Also gab es die Neuregelung, aber das Prüfungsrecht der Höfe ging verloren: die nationalen Stellen dürfen es nicht mehr und wir können es nicht. Im Alltag führt das dazu, dass die EZB uns bei Prüfungen Akten verweigert. Eine Praxis, die sich ausweitet, weil sich auch immer mehr nachgeordnete Stellen nun auf die EZB berufen und die Einsicht in Daten verweigern. Das ist ein echtes Problem.