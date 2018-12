Rakete über der Hauptstadt Damaskus: Die USA wollen ihre Truppen aus dem Land abziehen. Bisher haben sie dort kurdische Milizen im Kampf gegen das Terrornetzwerk Islamischer Staat unterstützt, mittelbar auch gegen den Machthaber Baschar al-Assad. Diesen hält Donald Trump für ausreichend besiegt. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Osnabrück. Der amerikanische Abzug aus Syrien ist ein kleiner Paukenschlag – und endlich einmal ein Signal der Entspannung in einer an echten und künstlichen Konflikten so reich gewordenen Welt. Deutschland sollte der Schritt ein wenig beschämt hinterlassen.