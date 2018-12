Brexit: Nun geht es darum, die Interessen der EU-Bürger zu wahren

Osnabrück. Mit der Veröffentlichung ihrer Notfallpläne für ein Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Vertrag schlagen die Kontinentaleuropäer zwei Fliegen mit einer Klappe.

Sie erhöhen so den Druck auf das Parlament in London, der Hängepartie endlich ein Ende zu machen und den Ausstiegsvertrag zu verabschieden. Und sie signalisieren den Bürgern in der EU deutlich: Wir sind um Schadensbegrenzung bemüht.

Tatsächlich darf der Bürger erwarten, dass sich Deutschland und die EU auf ein „No Deal“-Szenarion vorbereiten. Alles andere wäre so fahrlässig wie fatal. Selbst zu Zeiten, als Griechenland aus dem Euro zu fliegen drohte, hatten die Europäer einen Plan B in der Schublage – auch wenn das offiziell niemand bestätigen wollte. Es ist die Pflicht der Politik, Vorsorge für alle Eventualitäten zu treffen, ohne aber Panik in der Öffentlichkeit zu verbreiten.

Der Brexit wird für beide Seiten negative Folgen haben. Nun geht es darum, chaotische Zustände und ein wirtschaftliches Fiasko zu verhindern. Das wird nicht leicht, schließlich ist die britische Wirtschaft so groß wie jene der 19 kleinsten EU-Mitglieder zusammen. Da gibt es viel zu verlieren. Die Notfallpläne sind ein wichtiger Schritt, das Schlimmste zu verhindern und sprechen eine klare Sprache – nämlich die, die Interessen der EU-Bürger zu schützen. Jene der Briten sind fortan für die EU zweitrangig.