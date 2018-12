Berlin. 2019 könnte für Deutschlands Autobauer und viele Pkw-Fahrer zum annus horrabilis werden. Die Liste der Fahrverbots-Klagen wird immer länger. Politische Lösungen sind nicht in Sicht. Und die neuen CO2-Grenzwerte stellen die Industrie mit ihren mehr als 800 000 Direktbeschäftigten vor drastische Herausforderungen.

Beispiel Mercedes: Die Marke mit dem Stern ist beim Kohlendioxid-Ausstoß seiner Flotte schon von den alten Zielen noch weit entfernt. Bis 2021 dürfen die Neuwagen demnach nur noch 100 Gramm je Kilometer emittieren. 2017 waren es tatsächlich noch 125 Gramm, damit zeigte die Kurve sogar nach oben.



Von der weit entfernten Zielmarke von 2021 soll es dann in zwei Schritten bis 2030 um weitere 37,5 Prozent im Flotten-Durchschnitt nach unten gehen. Und weil in der EU inzwischen genauer gemessen wird, was wirklich hinten rauskommt, ist es mit dem Schummeln vorbei.

Der CO2-Hammer aus Brüssel kracht umso heftiger auf die deutsche Vorzeige-Industrie nieder, als dass durch die Stickoxid-Probleme weniger Diesel verkauft werden. Die Selbstzünder haben eine deutlich bessere Klimagas-Bilanz als Benziner, werden aber wegen der drohenden Fahrverbote zu Ladenhütern. Weniger Diesel in der Flotte heißt, die CO2-Grenzwerte werden noch schwieriger zu erreichen. Jetzt kommt die doppelte Quittung für Diesel-Gate.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dem Versuch gescheitert, noch einmal in Brüssel ihre schützende Hand über die Branche zu halten, sie wollte ihr maximal 30 Prozent weniger CO2 zumuten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) machte aus seiner Enttäuschung gestern keinen Hehl. "Ich bin grundsätzlich optimistisch, dass wir - wenn auch mit Bedenken und Sorgen - diesen Kompromiss versuchen umzusetzen."

Versuchen umzusetzen? Das klingt nicht nach entschlossenem Handeln. Die Deutsche Umwelthilfe sieht sich jedenfalls in ihrem Vorwurf bestätigt, die Große Koalition nehme Umwelt- und Gesundheitsschutz nicht ernst. "Wir erleben eine Regierung im Panikmodus, die sich in Anbiederung an die Dieslkonzerne sogar über geltende Gesetze und Gerichtsurteile hinwegsetzt", schleudert ihr DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch gestern auf seiner Jahresabschluss-PK in Berlin entgegen.

Dass die Bundesregierung die Gemeinnützigkeit der Organisation wegen ihres Feldzuges gegen den Verbrennungsmotor inzwischen überprüfen will, lässt Resch völlig kalt. Durch die Wut der CDU scheint er sich noch angestachelt zu fühlen, reichte in vier weiteren NRW-Städten (Bielefeld, Hagen, Oberhausen, Wuppertal) Klagen ein, um Diesel-Fahrverbote zu erzwingen. 34 Städte sind inzwischen betroffen. Als nächstes will die DUH prüfen, ob sie auch ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen auf dem Rechtsweg durchboxen kann.

Mit Blick auf Bayern, wo sich die Landesregierung seit vier Jahren weigert, ausreichende Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu ergreifen und der Europäische Gerichtshof über Beugehaft für Ministerpräsident Markus Söder entscheiden muss, sprach Resch von einer "Rechtsstaatskrise". Was er verschweigt: Fahrverbote wegen einer Stickoxid-Belastung, die aus Sicht vieler Gesundheitsexperten unbedenklich ist, führen durch den folgenden Umgehungsverkehr ebenfalls kaum zu weniger Schadstoffen, im Gegenteil.

Welche Blüten der Kampf um saubere Luft inzwischen treibt, zeigte sich gestern in Kiel. Dort will die Stadtverwaltung Diesel-Pkw auf die linke Spur verbannen. Angeblich, weil sie dann nicht so nah an den Häusern vorbeifahren. Wahrer Grund für die Idee ist wohl, dass die Distanz zu den Messstationen größer wird - und die Grenzwerte auf diesem Umwege dann endlich eingehalten werden.