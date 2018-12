Berlin. Der nächste Grenzwert-Hammer aus Brüssel: Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen Mercedes, VW & Co den CO2-Ausstoß ihrer Pkw-Flotten bis 2030 drastisch drosseln, um 37,5 Prozent unter die Zielmarke von 2021!

"Verbraucher können sich auf sparsamere Autos freuen", jubelt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nach der Einigung von Vertretern von Regierungen, EU-Parlament und EU-Kommission. Die Branche ist schockiert - und auch Experten sehen schwarz:



„Die neuen Grenzwerte werden massive Schockwellen durch die Industrie schicken, deren Folgen erst in sieben oder acht Jahren sichtbar werden", warnt Auto-Ökonom Stefan Bratzel vom CAM-Institut in Bergisch Gladbach gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es sind enorme Jobverluste zu erwarten, die die Politik nicht im Blick hat.“

Die EU zieht die Daumenschrauben an, will wenige Tage nach Abschluss des Klimagipfels in Kattowitz ihre Vorreiterrolle bei der CO2-Reduzierung demonstrieren. Die Bundesregierung versuchte zu bremsen, die Obergrenze bei 30 Prozent weniger Klimagas einzuziehen. Das EU-Parlament verlangte noch strengere Werte von minus 40 Prozent.

Ob der Kompromiss "ehrgeizig und ausgewogen" ist, wie EU-Klimakommissar Miguel Arias Canete meint? Im Gegenteil, sagt die Autoindustrie, und sieht sich zu Unrecht für angebliche Versäumnisse in der Verkehrswende und den Diesel-Skandal abgestraft.

"In keinem anderen Teil der Welt gibt es vergleichbar scharfe CO2-Ziele. Damit wird die europäische Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb stark belastet", protestierte der Präsident des Verbandes der Automobil-Industrie (VDA), Bernhard Mattes, nur wenige Minuten nach den Eilmeldungen aus Brüssel. "Das schwächt den Industriestandort Europa und gefährdet Arbeitsplätze. Klimaziele sind nur dann wirksam, wenn sie erfüllbar sind."

Zur Wahrheit gehört, dass Asien in Sachen Elektro-Mobilität und Hybrid-Antriebe einen großen Vorsprung herausgefahren hat. Grünen-Politiker Cem Özdemir, Chef des Bundestags-Verkehrsausschusses, dreht das Argument deswegen um: Dass sich das Europäische Parlament "gegen die Klimabremser in der Bundesregierung durchgesetzt" habe, sei "nicht nur für das Klima eine gute Nachricht, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit unser Autoindustrie", sagt er unserer Redaktion. "Wer will, dass auch das emissionsfreie Auto ein Exportschlager aus Deutschland wird, muss auf Fortschritt setzen", begrüßt er die Anschärfung der Grenzwerte.

Klimapolitik mit der Brechstange - aus Sicht von Auto-Ökonom Bratzel ist das nicht nur mit Blick auf die gefährdeten Jobs ein Holzweg. Seine Kritik: Elektroautos würden "als vollständig emissionsfrei" gewertet. „Tatsächlich wird für die Stromproduktion und die Fertigung der Batterien tonnenweise CO2 in die Luft gepustet“, sagt der Experte und verweist darauf, das in Deutschland nur ein Drittel des Stromes aus regenerativen Quellen komme.