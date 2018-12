Hamburg. Ein Migrant ist nicht automatisch auch ein Flüchtling. Da die Begriffe unterschiedlich definiert werden, gelten für den Umgang mit Flüchtlingen auch andere Regeln als für den Umgang mit Migranten – und deswegen gibt es nach dem UN-Migrationspakt auch einen UN-Flüchtlingspakt. Wo aber liegt der Unterschied?

Auf den ersten Blick wirken der UN-Flüchtlingspakt, über den die Vollversammlung der Vereinten Nationen am Montag abstimmen will, und der in Marrakesch angenommene UN-Migrationspakt wie zwei Fassungen desselben Papiers. Die Vereinten Nationen fahren bei dem Thema aber zweigleisig, weil die Begriffe "Flüchtling" und "Migrant" nicht synonym sind. Nach internationalem Recht gelten für den Umgang mit Flüchtlingen auch andere Regeln als für den Umgang mit Migranten.

Migranten sind alle Menschen, die ihren Wohnort verlassen

Laut Definition der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind Migranten Menschen, die ihren Wohnort verlassen – egal aus welchen Gründen, wie lange und ob freiwillig oder unfreiwillig. Der Begriff Migrant kommt vom lateinischen migratio und bedeutet so viel wie Wanderung, Auswanderung oder Umzug. Migranten können deswegen neben Armuts-, Wirtschafts- und Klimaflüchtlingen auch Kriegsflüchtlinge sein, aber auch Fachkräfte, die für einen Job in ein anderes Land ziehen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) definiert den Begriff Migrationshintergrund so: "Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist."

Flüchtlinge verlassen ihre Heimat nicht freiwillig



Flüchtlinge – oder Geflüchtete – bilden eine Untergruppe: Sie sind Migranten, die aus ihrer Heimat wegen Gewalt und Konflikten flüchten – etwa wegen des Kriegs in Syrien – oder weil sie dort verfolgt werden. Flüchtlinge verlassen ihre Heimat also nicht freiwillig. Nach der Genfer Konvention gilt als Flüchtling, wer eine begründete Furcht vor Verfolgung hat. Gründe können seine Ethnie, Religion, Nationalität, politische Überzeugung oder seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sein.

Zwei getrennte UN-Pakte gibt es also auch deshalb, weil beide betroffenen Gruppen meist mit ganz anderen Herausforderungen kämpfen. Flüchtlinge werden zum Beispiel häufig in Notlagern untergebracht und humanitär versorgt. Hier geht es zunächst um ihr Überleben und die Frage, ob sie in ihre Heimat zurückkehren können. Migranten, die keine Flüchtlinge sind, müssen dagegen etwa vor Ausbeutung in Arbeitsverhältnissen an ihrem neuen Wohnort geschützt werden.



Der Umfang beider Papiere ist in etwa gleich: Der UN-Flüchtlingspakt ist 21 Seiten und der UN-Migrationspakt 32 Seiten lang. Keines der beiden Dokumente ist rechtlich bindend.

