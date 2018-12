Budapest. Die Proteste in Ungarn bringen erstmals die Oppositionsparteien zusammen. Können sie für Ministerpräsident Viktor Orban gefährlich werden?

Während Tausende in Budapest gegen die Politik Viktor Orbans demonstrieren, schaut der lieber Fußball. Am Sonntag saß der ungarische Ministerpräsident laut Medienberichten auf der VIP-Tribüne beim Spitzenspiel der ersten ungarischen Liga zwischen Vidi und Hauptstadtclub Ferencváros. Währenddessen bahnten sich die Proteste gegen die rechtsnationale Regierung ihren Weg durch Budapest. Auch in weiteren Städten wie etwa in Györ, Szeged, Miskolc und Debrecen gingen Demonstranten erstmals auf die Straße. Täuscht das Bild von Orbans vermeintlicher Gleichgültigkeit über die tatsächliche Macht der Proteste im Land hinweg?

Ungarn-Experte Professsor Werner Weidenfeld vom Centrum für angewandte Politikforschung (C.A.P.) in München glaubt nicht, dass Orbans Schicksal durch die Proteste besiegelt sei. "Ich gehe nicht davon aus, dass Viktor Orban schon übermorgen am Ende ist", sagt er gegenüber unser Redaktion. Orban sei "machtpolitisch sehr gewieft" und habe wichtige Positionen intensiv besetzt. Sein taktisches Geschick sei nicht zu unterschätzen.

Oppositionsparteien raufen sich zusammen

Am Sonntag gingen die Demonstranten bereits zum vierten Mal innerhalb von fünf Tagen auf die Straße. 13 Oppositionelle verschafften sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Zugang zum Gebäude des staatlichen Fernsehens MTV. Sie forderten Sendezeit, um eine Petition verlesen zu können. Sicherheitsleute hinderten sie jedoch daran, die Nachrichtenstudios zu erreichen. Das Vorgehen des Wachpersonals zeigt ein Video-Tweet des ungarischen Journalisten Benjamin Novak.



Angeführt werden die Proteste von den größten Gewerkschaften des Landes. Angeschlossen haben sich auch die parlamentarischen Oppositionsparteien. Sie organisierten am Sonntag erstmals seit Orbans Rückkehr an die Macht 2010 eine Demonstration gemeinsam: Gewerkschafter, Anhänger der Linken, der liberalen Kräfte LMP und Momentum sowie der rechten Partei Jobbik marschierten Seite an Seite.

Bisher habe die Opposition immer unter Zersplitterung gelitten, die neuen Verbindungen seien "ein Schritt nach vorne", urteilt Professor Weidenfeld. "Wenn dies als erfolgsträchtig wahrgenommen wird und sich weiter ausbauen lässt, wäre das eine wirklich ernste Lage für Orban."



Die Proteste richten sich vornehmlich gegen zwei Gesetze, die vom ungarischen Parlament am Mittwoch verabschiedet wurden.



Durch eine Novelle des Arbeitszeitgesetzes sollen künftig maximal 400 Überstunden pro Jahr zulässig sein, bisher waren es 250. Darüber hinaus können sich Arbeitgeber für die Bezahlung oder den Ausgleich der geleisteten Überstunden bis zu drei Jahre Zeit lassen – bislang galt eine Frist von einem Jahr. Die Opposition kritisierte den Vorstoß als "Sklavengesetz". Die Gewerkschaften befürchten, dass Arbeitnehmer von ihren Chefs zu massiven Überstundenleistungen ohne entsprechende Entlohnung verdonnert werden können.

vor. Dabei sollen die Justizminister weitgehende Kompetenzen bei der Auswahl der neuen Richter erhalten. Kritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung bedroht. Themen der Proteste sind aber auch andere Missstände unter der Orban-Regierung, darunter die einseitige regierungsfreundliche Berichterstattung des staatlichen Rundfunks, die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit und die Korruption rund um hochrangige Regierungsvertreter und ihre Familien.

Regierung gibt George Soros Schuld an Protesten

Auf den zunehmenden Druck könnte Orban mit Zugeständnissen reagieren, meint Professor Weidenfeld: "Ihm ist alles zuzutrauen. Er könnte Kompromisse bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit eingehen. Er könnte auch die Überstundenregelung noch verändern. Ebenso ist ihm zuzutrauen, die Gesetzesvorhaben gänzlich fallen zu lassen."

Zunächst versuchten Orban und seine Regierungspartei Fidesz jedoch, den Schwarzen Peter jemand anderem in die Schuhe zu schieben. In einer Stellungnahme hieß es, die Proteste seien organisiert vom "migrationsfreundlichen Soros-Netzwerk". Orban kreiert um George Soros, einen US-Investor ungarischer Herkunft, seit Jahren ein Feindbild. Zuletzt musste die Zentraleuropäische Universität (CEU) in Budapest, eine von Soros gegründete Lehranstalt, nach Wien umziehen. Die Regierung hatte sich zuvor geweigert, den rechtlichen Rahmen für den Weiterbestand der CEU zu garantieren. Als Grund gelten der liberale Geist der Universität und die Abneigung Orbans gegenüber Soros.



Über die Schuldzuweisungen kann Professor Weidenfeld "nur müde lächeln". Er meint: "Soros könnte zum Mond fliegen und Orban würde sich immer noch etwas einfallen lassen, warum Soros von dort aus schlimme Sachen organisiert." Orban habe seine Unterstützung beständig auf der Pflege von Feindbildern aufgebaut. Für die Demonstranten ist Orban nun selbst eines geworden.