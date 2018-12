Berlin. Friedrich Merz will sich weiter für die CDU einsetzen, konkrete Entscheidungen brachte ein erste Gespräch zwischen ihm und der neuen Parteichefin "AKK" aber nicht. Der CDU-Wirtschaftsrat macht im Gespräch mit unserer Redaktion Druck, Merz schneller einzubinden. Die Mittelstandsvereinigung sieht Merz selbst am Zug.

"Geschlossenheit stellt man nicht durch Zuwarten her“, sagte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger gestern gegenüber unserer Redaktion. Das erste Gespräch der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ("AKK") mit Merz sei zwar ein „wichtiges positives Signal“ gewesen, dabei dürfe es aber nicht bleiben. März trage „wesentlich zur Stabilisierung des Parteiensystems und der Volksparteien bei“, sagte Steiger. Ihn zu übergehen "hätte fatale Folgen“.



Bei der Wahl um die Nachfolge Angela Merkels an der CDU-Spitze hatte Merz vor anderthalb Wochen knapp mit 48 zu 52 Prozent gegen Kramp-Karrenbauer verloren. Seitdem wird heftig über seine künftige Rolle in der Partei spekuliert. Bei einem direkten Gespräch der beiden am Wochenende wurde die Schaffung eines neuen Beraterkreises anvisiert. Auf der Präsidiumssitzung gestern in Berlin wurde aber noch keine Entscheidung getroffen. Im Januar werde sie erneut mit Merz sprechen, teilte "AKK" lediglich mit.

In der Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU wächst die Ungeduld mit Friedrich Merz. "Er ist jetzt am Zug und muss sich äußern", sagte ein Führungsmitglied der Organisation im Gespräch mit unserer Redaktion. Bislang hat Merz nur zu erkennen gegeben, dass er der Partei nicht wieder den Rücken kehren, zugleich aber seiner Arbeit in der freien Wirtschaft weiter nachgehen werde. Eine bezahlte Parteifunktion strebt er nicht an.

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring begrüßte das. „Ich finde es gut, dass Friedrich Merz auch weiter an Bord sein möchte. Er kann die liberal-konservative Seite der CDU gut abrunden“, sagte Mohring unserer Redaktion. Und er nahm Merz gegen Kritik in Schutz. „Wenn die Idee Form annehmen sollte, dass Merz in einem Beirat oder in anderen Formen der CDU ehrenamtlich hilft, muss er dazu selbstverständlich nicht seinen Beruf aufgeben. Das wäre eine absurde Vorstellung“, erklärte der Thüringer.

Für Merz' Engagement warb auch CDU-Vize Armin Laschet. "Ich wünsche mir, dass er sichtbar bleibt", sagte der Ministerpräsident von NRW gestern in Berlin. Seine Präsidiumskollegin Julia Klöckner ergänzte, sie halte es für einen "großen Gewinn", wenn alle Parteiflügel "durch prominente Personen vertreten sind".