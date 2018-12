Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin/Frankfurt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier nennt den angeblichen Austausch rechtsextremer Inhalte in einem Gruppenchat von Polizisten eine "sehr ernste Geschichte". "Da muss man sehr sorgfältig drangehen. Und ich gehe davon aus, dass das sehr intensiv und umfassend aufgeklärt wird", sagte Bouffier am Montag in Berlin.