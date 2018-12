Flüchtlinge auf einem Boot vor der Küste Libyens (Archivbild). Foto: Santi Palacios/AP

New York. Flüchtlinge sollen „Erfolg haben, nicht nur überleben“, hoffen die Autoren des neuen UN-Flüchtlingspakts. Neben humanitärer Nothilfe denken sie auch an Bildung und Gesundheit. Entlastet werden sollen damit vor allem ärmere Länder in Afrika und im Nahen Osten.