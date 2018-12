Osnabrück. Zum Abschluss wurde gejubelt: 200 Staaten einigen sich in Kattowitz auf ein in weiten Teilen vages Regelwerk zum Umgang mit dem Klimaschutz. Dabei feiern die Diplomaten vor allem sich selbst.

Neue Klimakonferenz, alte Erkenntnis: Die globale Erwärmung, die größte Herausforderung der Zukunft, wird mehr verwaltet als bekämpft. Vielleicht ist das auch einfach die ehrlichere Herangehensweise. Denn dass der Klimawandel tatsächlich noch gestoppt oder auch nur spürbar abgebremst werden kann, glauben nur noch die wenigsten.

Insofern wiederholt sich das Bild vergangener Jahre. Allein der Umstand, dass es in Kattowitz gelungen ist, sich überhaupt auf ein Abschlussdokument zu einigen, wird als herausragender Erfolg gesehen – so als wären diese Konferenzen in erster Linie einer Art Selbstzweck verpflichtet und nicht der Weltrettung. Es spricht Bände, wie erbittert um eine – angesichts der Größe des Problems – nachrangige Formulierung gerungen wurde. Den Menschen in Bangladesch kann es egal sein, ob der Weltklimabericht formal „begrüßt“, „zur Kenntnis genommen“ oder nur ob seiner „rechtzeitigen Fertigstellung begrüßt“ wird. Sie interessiert, wie mit den Folgen des Klimawandels umzugehen ist, wieviel Hilfe zu erwarten ist, wie die Industrieländer ihrer Verantwortung gerecht werden wollen.

Das Grunddilemma bleibt, dass ernsthafte Maßnahmen zur CO2-Reduktion weiter im Ermessen der einzelnen Staaten liegen. Heißt: Wer nicht will, der muss nicht; einheitliche Messsysteme hin, Transparenzregeln her. Und wenn eine unwillige Regierung dann am Pranger steht, ist ihr das im Zweifel schnuppe. Siehe USA. Zudem wurden, wie gewohnt, etliche Fragen vertagt. Neues Jahr, neue Konferenz – und wohl wieder alte Erkenntnis.