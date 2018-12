Missbrauch im Bistum Osnabrück: Der richtige Weg

Merzen. Osnabrück. Wut, Abscheu, Trauer: Die Menschen reagieren unterschiedlich auf den neuen Missbrauchsfall. Nur eines sind die wenigsten, die davon hören: überrascht. Zu sehr scheint der Begriff Missbrauch mittlerweile mit der Institution Kirche verbunden.

Viele Gemeindemitglieder und Kirchenmitarbeiter wünschen sich, dass endlich Ruhe einkehrt. Alle hoffen auf ein Ende der Skandale, manche versuchen vielleicht sogar, Gewalttaten zu relativieren. Nach Jahren der Aufarbeitung müsse doch auch einmal Schluss sein, heißt es. Aber wie kann abgeschlossen sein, was Opfer, die im Gegensatz zu vielen Tätern noch leben, in ihrem Alltag und ihren Beziehungen dauerhaft begleitet?

Auch wenn es für die Kirche unbequem ist: Der einzig richtige Weg ist Transparenz – unter Berücksichtigung der Interessen der Opfer. Und hier wird es kompliziert: Vor jedem Gericht müssen zwingend Anklagepunkte und damit Taten konkret benannt werden.

In der öffentlichen Debatte dagegen kann der abstrakte Begriff Missbrauch entweder der Skandalisierung von minderschweren Fällen dienen – oder der Verharmlosung schwerer Gewalttaten. Das Wort an sich klingt offiziell, geradezu steril. Aber damit Verbesserungen möglich werden, müssen zuvor Probleme klar benannt werden. So paradox es nach so vielen Jahren klingen mag: Die Aufarbeitung steht erst am Anfang.