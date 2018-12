Nach "Marsch gegen Marrakesch": Gewalt in Brüssel CC-Editor öffnen

Heftige Auseinandersetzungen in der Brüsseler Innenstadt zwischen rechten Demonstranten und der Polizei. Foto: dpa/Erik Luntang/AP

Brüssel . Nach einem Protestmarsch rechter Gruppen in Brüssel ist es in der belgischen Hauptstadt am Sonntag zu Krawallen gekommen.