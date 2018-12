Eurozonen-Reformen funktionieren nur bei verbesserter politischer Disziplin

Osnabrück. Auf die verheerende Finanzkrise vor gut zehn Jahren war Europa nicht vorbereitet. Damit so etwas nie wieder passiert, haben die Staats- und Regierungschefs der Eurozone Reformen auf den Weg gebracht. Die greifen aber zu kurz, wenn es am Willen zu solidem Wirtschaften mangelt.

Mit der Ankündigung, die Ankäufe von Staatsanleihen einzustellen, hat sich die EZB als Lückenbüßer verabschiedet. Die Stabilisierung des Euros liegt wieder bei der Politik – und da gehört sie auch hin. Nun muss sich zeigen, ob die Reformen zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion das Papier wert sind, auf dem sie stehen.

Die Eurozone ist zerbrechlicher, als es auf den ersten Blick scheint. Das zeigt einmal mehr das Gezerre um Italiens Etatpläne, die wieder mal auf ein Zuviel an Schulden setzen. Soeben erst hat die Eurozone eine scharfe Krise mit Mühe und Not durchgestanden. Dass das noch einmal gelingt, ist alles andere als sicher. Umso wichtiger ist es, falsche wirtschaftliche Weichenstellungen nicht noch mit europäischem Geld zu belohnen.

Die nun auf den Weg gebrachten Reformen markieren einen Schritt hin zu mehr Solidarität in Krisenzeiten bei gleichzeitig verstärkter Haushaltsdisziplin und stärkeren Anreizen für Reformen als Krisenvorsorge. Ob das reicht?

Die Mitglieder der Eurozone müssen künftig beides: solidarisch handeln und solide wirtschaften. Nur wenn das gelingt, ist das Vertrauen der Bürger und auch der Finanzmärkte gewährleistet. Ein Mehr an bloßer Umverteilung garantiert nicht ein Mehr an Stabilität. So ganz ist das aber noch nicht bei allen Mitgliedern der Eurozone angekommen.