Wien. Einer Parlamentsdebatte aufmerksam zu folgen, kann durchaus eine Herausforderung sein. Das zeigt ein Fall aus Österreich: Bundeskanzler Sebastian Kurz verbrachte ungewöhnlich viel Zeit am Smartphone – bis ihn ein Oppositionspolitiker öffentlich zur Rede stellte.

Der österreichische Nationalrat debattierte am Mittwoch unter anderem über die in Kürze endende EU-Ratspräsidentschaft des Landes. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte dafür auf der Regierungsbank Platz genommen – doch die Rede des SPÖ-Abgeordneten Jörg Leichtfried schien den 32-Jährigen weniger zu interessieren. Er war stattdessen in sein Handy vertieft.

Plötzlich sagte Leichtfried in Richtung des Kanzlers: "Ist das Candy Crush, Herr Bundeskanzler?" Gemeint ist das Smartphone-Spiel, das mit knapp drei Milliarden Downloads zu den erfolgreichsten Spielen auf mobilen Endgeräten zählt. Kurz schaute hoch und gestikulierte – sein genauer Wortlaut ist in einer Videosequenz des TV-Senders ORF nicht zu hören. "Ich bin außerordentlich entspannt, aber es wäre vielleicht höflich, wenn sie nicht Candy Crush spielen täten", sagte Leichtfried im Anschluss.

"Der Herr Bundeskanzler hat keine Spiele auf seinem Handy"

Auf Facebook schreibt der SPÖ-Mann im Nachgang: "Kurz taucht bei vielen Parlamentssitzungen gar nicht auf und wenn er mal da ist, hält er es nicht für wichtig zuzuhören. Er spielt lieber mit seinem Smartphone. Herr Bundeskanzler, zeigen Sie mehr Respekt!"

Was Kanzler Kurz wirklich auf seinem Smartphone anschaute, bleibt indes unklar. Ein Spiel scheint es nicht gewesen zu sein. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte sein Sprecher mit: "Der Herr Bundeskanzler hat keine Spiele auf seinem Handy."