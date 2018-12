Brüssel. Auch wenn die Verhandlungen mit London über den Brexit fast alles andere in den Hintergrund drängen: Der EU-Gipfel zum Ende des Jahres hat noch andere wichtige Themen. Kontroversen gibt es auch hier.

Am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel wollen die Staats- und Regierungschefs an diesem Freitag die von den Finanzministern vereinbarte Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM absegnen. Der ESM vergibt gegen Spar- und Reformauflagen Kredite an Staaten in Notlagen.

Künftig soll er früher einschreiten können, um Finanzkrisen rechtzeitig zu verhindern. Strittig war bis zuletzt die Einführung eines Eurozonenbudgets, wie es Deutschland und Frankreich wollen. Es könnte dazu dienen, wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Staaten zu verringern. Die Euro-Finanzminister sollen sich nun bis Mitte 2019 auf eine Position verständigen, hieß es in einem Gipfelentwurf.

Das große Streitthema Migration steht ebenfalls am Freitag auf der Tagesordnung des Gipfels. Im Entwurf der Abschlusserklärung wird positiv vermerkt, dass es 2018 vermutlich so wenige illegale Grenzübertritte geben wird wie zuletzt 2014. In den ersten elf Monaten waren es 138.000 Menschen und damit rund 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Staats- und Regierungschefs werden voraussichtlich auch dazu aufrufen, die Wachsamkeit auf allen Migrationsrouten aufrecht zu erhalten.

Außerdem verlängerten die 28 Staaten einstimmig die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate. Es habe im Friedensprozess für die Ukraine zuletzt „null Fortschritt“ gegeben, begründete EU-Ratspräsident Donald Tusk. Nach der Konfrontation vor der Krim Ende November forderte der Gipfel zudem die sofortige Freilassung der von Russland festgenommenen ukrainischen Seeleute.