Das Bilden einer Rettungsgasse ist in Deutschland vorgeschrieben, funktioniert aber oft nicht. Die Björn Steiger Stiftung fordert deshalb gesetzliche Vorgaben für Lastwagen in einer solchen Situation. Foto: Peter Steffen/dpa

Osnabrück. Bald beginnt der Weihnachtsverkehr - damit steigt auch die Zahl der Unfälle. In vielen Fällen funktioniert die Rettungsgasse nicht richtig. Die Björn Steiger Stiftung sieht auch in Lastwagen ein Problem. Deshalb müssten gesetzliche Vorschriften her