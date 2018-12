Osnabrück . Von wegen prima Klima: Die Erde erwärmt sich, Meeresspiegel steigen und bedrohen Staaten in ihrer Existenz. Seit einem Vierteljahrhundert suchen Klima-Diplomaten nach einer Lösung - ohne durchschlagenden Erfolg. Vor Ende der Klimakonferenz in Polen rechnen Betroffene nun mit den Industriestaaten ab – und das völlig zu Recht. Ein Kommentar.

Papier ist geduldig. Nirgendwo wird das aktuell so deutlich wie bei den Bemühungen zum Klimaschutz. Man wolle die Erderwärmung auf „deutlich unter zwei Grad“ im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen, versicherten 196 Staaten auf der UN-Klimakonferenz von Paris. Doch ist es auch drei Jahre später höchst unwahrscheinlich, dass dies gelingen wird. Auf der Folgekonferenz in Kattowitz zeichnet sich kurz vor Schluss kein Durchbruch ab.

Die bisherige Bilanz ist ernüchternd: Der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid ist so hoch wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr ist er wieder gestiegen – um 1,4 Prozent auf 32,5 Milliarden Tonnen. Auch wenn man annimmt, dass der Klimawandel nicht (allein) menschengemacht ist, bleibt festzuhalten: Dieser Trend ist höchst gefährlich, in besonders von Dürren und Extremwetter betroffenen Ländern sogar lebensbedrohlich.

Es muss also auf dem Klimagipfel in Kattowitz alles Menschenmögliche getan werden, den Trend wenigstens zu verlangsamen. Dazu sind klare Regeln und ein verbindlicher Aktionsplan notwendig. So oder so ist es wichtig, das fossile Zeitalter zu beenden: Wer es nicht aus Gründen des Umweltschutzes tun will, sollte daran denken, dass die Vorräte an Öl und Gas endlich sind und die Preise absehbar deutlich steigen werden. Wohl dem, der darauf durch alternative Energien vorbereitet ist.