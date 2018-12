Berlin. Die Große Koalition will mehr Informationen über Abtreibungen zulassen – Gegnern eines Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche geht der Kompromissvorschlag nicht weit genug.

Eher selten erlangt ein Gesetzes-Passus nationale Bekanntheit. Bei Paragraph 219a des Strafgesetzbuches ist dies der Fall. Zahlreiche Frauen und Ärztinnen verlangen die Streichung aus dem Strafgesetzbuch und damit die Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibungsgegner halten dagegen – scheinbar mit Erfolg.



"Der Schutz des Lebens, ungeborenes und geborenes, hat für die CDU überragende Bedeutung." Aus diesem Grund sei es gut, dass das Werbeverbot bleibe, schreibt die neue Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwochabend auf Twitter. Ihre Partei werde den Vorschlag der Bundesregierung bei der Jahresauftakt-Klausur des CDU-Bundesvorstands am 11. und 12. Januar in Erfurt beraten.

Zuvor hatten sich die zuständigen Minister der Großen Koalition von Union und SPD in der Debatte über eine mögliche Abschaffung des Paragraphen 219a, der ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche vorsieht, auf einen Kompromiss geeinigt.

Der Kompromissvorschlag

In dem von der Bundesregierung vorgelegten Positionspapier (PDF) heißt es: Paragraf 219a solle beibehalten, aber ergänzt werden. Unter anderem solle rechtlich ausformuliert werden, dass und wie Ärzte und Krankenhäuser über die Tatsache informieren können, dass sie Abtreibungen durchführen. Bis Januar solle ein Gesetzentwurf vorliegen, der dann von den Koalitionsfraktionen beraten wird.

Gesetzesreform von Paragraf 219a Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verbietet "Werbung" für Schwangerschaftsabbrüche – dabei fasst er den Begriff Werbung weiter als im Sprachgebrauch üblich. So macht sich schon strafbar, wer etwa "seines Vermögensvorteils wegen" öffentlich Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Die SPD hatte bereits im Frühjahr eine Reform angestoßen, sie aus Rücksicht auf den Koalitionspartner aber zurückgestellt. Seitdem ringt die Bundesregierung um einen Kompromiss.

Das sagen die Gegner

"Wir als von Strafverfahren betroffene Ärztinnen sind entsetzt", schreiben Kristina Hänel, Nora Szász und Natascha Nicklaus in einer Pressemitteilung. Den zwischen den Regierungsparteien gefundenen Kompromiss bezeichnen die Medizinerinnen als "Null-Nummer". Paragraph 219a bleibe in seiner jetzigen Form komplett bestehen, die übrigen Vorschläge aus dem Positionspapier seien "flankierende Maßnahmen, die bereits jetzt möglich sind". So sei es Ärzten auch künftig nicht möglich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, sondern sie könnten lediglich auf die staatlichen Stellen verweisen.

Die Gießener Ärztin Hänel hatte die Debatte um Paragraf 219a ins Rollen gebracht. Sie hatte Abtreibungsinformationen zum Herunterladen angeboten und war zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Nora Szász und Natascha Nicklaus betreiben in Kassel gemeinsam eine Frauenarztpraxis. Auch sie stehen seit Ende August vor Gericht, weil sie auf ihrer Website unter ihren Leistungen auch Schwangerschaftsabbruch aufführen.

Anzeige Anzeige

Lesen Sie auch: Urteil gegen Ärztin bestätigt – Werbung für Abtreibungen bleibt illegal

Ärztepräsident Frank Montgomery sagt, niemand wolle für Schwangerschaftsabbrüche werben. Aber schwangere Frauen müssten sich aber über das Verfahren informieren können. Zugleich spricht sich Montgomery dafür aus, die Emotionen in der Debatte zu dämpfen. "Keine Frau auf der Welt entscheidet sich für den Schwangerschaftsabbruch, weil so ein schönes buntes Poster im Internet stand", sagt er.

Was steht im Koalitionsbeschluss zum Paragraphen 219a? Nach dem Vorschlag der Minister sollen die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Aufgabe bekommen, Kontaktinformationen für Betroffene zur Verfügung zu stellen. Die Sensibilität des Themas mache es nötig, dass neutrale, medizinisch und rechtlich qualitätsgesicherte Informationen auch von Seiten staatlicher oder staatlich beauftragter Stellen kämen. Dieser Informationsauftrag solle gesetzlich verankert werden. Außerdem sollten Ärzte fortgebildet werden. Eine Studie soll Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Abtreibungen untersuchen.

In den sozialen Netzwerken ist die Beschlussfassung der Groko zum Paragraph 291a ein viel diskutiertes Thema. Einige Kritiker stört vor allem, dass zwischen reiner Information und Werbung nicht unterschieden werde.

Kämpferinnen für Frauenrechte sind mit dem Beschluss nicht einverstanden. Sie sehen das körperliche Selbstbestimmungsrecht der Frauen verletzt. Beispielhaft für dieses Lager ist ein Tweet von Ricarda Lang, Chefin der Grünen Jugend.

Auch interessant: Video-Interview mit Chefin der Grünen Jugend: "Wir müssen radikal sein"



Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen, Gesine Agena, kritisiert in einem Tweet: "Dass sich Union&SPD nicht auf Abschaffung von #219a einigen konnten, zeigt, dass Feminismus in dieser Koalition kein Gewicht hat. Regierung bringt Ärzt*innen und Frauen weiter Misstrauen entgegen."



Käme es zu einer Abstimmung über eine Streichung des Paragraphen 219a wären die Gegner eines Werbeverbots den Befürwortern wohl überlegen. Außer bei den Grünen zeichnet sich auch in Reihen von SPD, Linke, und FDP eine Mehrheit für die Abschaffung des Werbeverbots ab.

In der SPD gibt es Forderungen, die Abstimmung einfach als eine Frage des Gewissens freizugeben, so dass SPD-Abgeordnete auch gegen die Koalitionspartner CDU und CSU stimmen könnten.



Die FDP hat das Thema im Bundestag auf die Tagesordnung gesetzt. Parteichef Christian Lindner fordert in einem Tweet, die SPD solle sich dem Antrag zur Streichung des Paragraphen 219a anschließen.

Während die Union sich mehrheitlich für eine Beibehaltung des Paragraphen 219a ausspricht, ist sich die SPD noch uneins. Die Jusos forderten eine Abschaffung. Juso-Chef Kevin Kühnert schreibt dazu in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt": "Der Bundeskongress der Jusos hat deshalb am vorvergangenen Wochenende gefordert, die Paragrafen 218 und 219 zu streichen. Sie stehen für Unsicherheit, Stigmatisierung und Kriminalisierung. Wer das nicht möchte, der tut gut daran, das Thema Schwangerschaft aus der Geiselhaft des Strafgesetzbuchs zu befreien".



Die Jusos schlagen vor, das Schwangerschaftskonfliktgesetz neu zu fassen. "Dafür hat mein Verband sich ausgesprochen, verbunden mit der Forderung nach einer Frist für Abbrüche, die deutlich großzügiger sein muss als zwölf Wochen", schreibt Kühnert.

Das sagen die Befürworter

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) unterstreicht nach der Koalitionseinigung die Haltung der Konservativen: "Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch darf es jedoch auch in Zukunft nicht geben", sagt er.

"Für uns als CDU ist es besonders wichtig, dass der Paragraf 219a nicht abgeschafft wird. Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch bleibt verboten", heißt es in einer Erklärung der CDU vom Mittwochabend. Mit der jetzt in Aussicht gestellten Regelung werde sich die CDU intensiv befassen, sobald der genaue Gesetzesvorschlag vorliegt. "Dabei werden wir insbesondere Wert darauf legen, dass durch die Vorschläge keine Abschaffung des Werbeverbots durch die Hintertür erfolgt", heißt es in der Mitteilung.

Unterstützung kommt von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: "Der Vorschlag der beteiligten Bundesminister ist ein wichtiger Schritt zur Klärung einer grundlegenden Frage in der Koalition", sagt Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur. "Er zielt auf eine Verbesserung der Informationen bei Schwangerschaftskonflikten – verbunden mit einer klaren Absage an eine Aufhebung des Werbeverbots."

Eher zurückhaltend äußern sich die Chefs Koalitionsfraktionen. Es sei gut, dass es einen Kompromissvorschlag gebe, erklärt die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sagt, dies sei ein erster Schritt zur Klärung. "Die Koalitionsfraktionen warten nun die weitere Konkretisierung der angesprochenen Punkte ab".

Mögliche Abstimmung

Am Donnerstag wird im Bundestag diskutiert. Die Debatte ist um 22.35 Uhr angesetzt. Die FDP fordert in einem Antrag die Streichung des Paragrafen 219a.



Es wird erwartet, dass Union und SPD den Antrag zusammen in die Ausschüsse überweisen und einer Abstimmung aus dem Weg gehen – geholfen wäre damit weder Gegnern noch Befürwortern.

Mit dpa