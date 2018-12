Berlin. Das Reizthema Einwanderung sorgt für neuen Zoff in der Großen Koalition: Die SPD wehrt sich gegen Rufe von Unions-Innenpolitikern, das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz zu verschärfen.

In Deutschland würden gut qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland dringend benötigt, sagte SPD-Vize Ralf Stegner unserer Redaktion. "Wenn sich also Teile der Union gegen das Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung stellen, dann schaden sie unserer Wirtschaft."

Laut Stegner wird das geplante Gesetz für eine konsequente Umsetzung der so genannten 3+2-Regelung sorgen. Demnach dürfen Asylbewerber eine dreijährige Ausbildung abschließen und zwei weitere Jahre arbeiten, bevor ihnen im Falle der Ablehnung ihres Antrages die Abschiebung droht. Einen „Spurwechsel“ für abgelehnte Asylbewerber, die einen Job haben, hatte die Union verhindert. Dennoch gebe die 3+2-Regelung „jungen Menschen Sicherheit vor Abschiebung und schafft damit Verlässlichkeit für Unternehmen“, sagte der SPD-Vize. „Mit diesem Gesetz können wir Einwanderung endlich steuern und gestalten."

Stegner reagierte auf einen Brandbrief von Unions-Innenpolitikern an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), in dem sie schärfere Regeln verlangen, als im Gesetzentwurf vorgesehen sind. Der Entwurf soll kommende Woche vom Kabinett gebilligt werden.

"Ein Placebo-Gesetz können wir uns sparen"

Auch in der SPD-Bundestagsfraktion ist man verärgert über die Versuche der Union, die Fachkräftezuwanderung zu erschweren. Das sei "nicht nachvollziehbar", sagte ihr Ihr innenpolitische Sprecher Burkhard Lischka unserer Redaktion. "Die Hürden für eine Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung sind bereits recht hoch, so dass keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme stattfinden wird", bekräftigte Lischka.



Die geplanten pragmatischen Regelungen seien wichtig, damit "sowohl unsere Firmen, die händeringend nach Fachkräften suchen, als auch interessierte Fachkräfte aus dem Ausland davon ernsthaft profitieren", sagte der SPD-Innenpolitiker weiter. "Wenn die CDU nur ein Placebo-Einwanderungsgesetz will, können wir uns die Debatte auch gleich sparen."