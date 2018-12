Nach dem Misstrauensvotum: Chaostage in London

Die britische Premierministerin Theresa May. (Foto: Oli Scarff/AFP)

London. Die spinnen, die Briten – das mag so mancher denken angesichts der Chaostage in London. Zuerst vertagt Premierministerin May die Abstimmung über den Brexit-Vertrag auf Januar, dann revanchieren sich die Hardliner unter den Tories mit einer Misstrauensabstimmung. Was sich abspielt, ist mindestens so sehr parteipolitischer Machtpoker wie Brexit-Streit.