Strassburg. Straßburg unter Schock: Ein Angreifer tötet in der Elsässer Vorweihnachtsidylle drei Menschen und flieht. Frankreich ist im Alarmzustand.

Strassburg Blaulicht und Sirenengeheul statt besinnlicher Vorweihnachtsstimmung im liebevoll geschmückten Straßburg: Jedes Jahr ist die Stadt im Elsass wegen ihres berühmten Weihnachtsmarkts Anziehungspunkt für Hunderttausende Touristen – an diesem Abend aber sind weite Teile der Innenstadt abgeriegelt. Schwer bewaffnete Polizisten bewachen die verbarrikadierten Zugänge und lassen nur die ständig heranrasenden Polizeiautos durch.

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend warenmitten in der Adventsidylle Schüsse gefallen. Schnell spricht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund. Drei Menschen sterben, wie der müde wirkende Innenminister Christophe Castaner mitten in der Nacht bei einer Presseerklärung in Straßburg sagt. Zwölf Menschen werden demnach verletzt, später wird die Zahl auf 13 nach oben korrigiert.

Der Mann, der in einer verkehrsberuhigten Straße im Zentrum Passanten mit einer Handfeuerwaffe und einem Messer angegriffen hatte, konnte rasch identifiziert werden als Chérif C., 29 Jahre Jahre alt und in Straßburg gebürtig. Den Polizei- und Justizbehörden ist er seit Langem vor allem durch Diebstahl und Gewalttaten bekannt, die er in Frankreich, Deutschland und der Schweiz beging. Bereits 27-mal wurde er verurteilt und saß mehrere Haftstrafen ab. Noch am Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei seine Straßburger Wohnung im Zusammenhang mit einer Untersuchung wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Sie fand dabei eine Granate, eine Schusswaffe, Munition und vier Messer, davon zwei Jagdmesser, traf C. aber nicht an, während mehrere Komplizen von ihm verhaftet wurden.

Schusswechsel mit Soldaten

Nach der Tat lieferte sich C. einen Schusswechsel mit Soldaten der Anti-Terror-Operation „Sentinelle“, bei dem er am Arm verletzt wurde. Dann bestieg er ein Taxi und ließ sich in das südlich gelegene Stadtviertel Neudorf bringen. Der Fahrer meldete sich später in einem Polizei-Kommissariat, um zu berichten, dass er einen bewaffneten und verletzten Mann chauffiert habe. Dieser habe ihm erzählt, dass er gerade ein Attentat begangen und zehn Menschen getötet habe.

In Neudorf stieß der Täter auf eine Polizei-Patrouille, es kam zu einem weiteren Schusswechsel, dann verlor sich seine Spur. Blieb er im Umkreis oder hat er sich nach Deutschland abgesetzt? 600 Einsatzkräfte fahndeten gestern im ganzen Umkreis nach ihm und auch nach seinem Bruder Sami C., während das französische Innenministerium die höchste Sicherheitsstufe ausrief. Sie erlaubt verstärkte Grenz- und Sicherheitskontrollen, auch bei anderen Weihnachtsmärkten im Land, um mögliche Nachahmer zu verhindern. Vom Ausnahmezustand sah man ab, der vor gut einem Jahr aufgehoben wurde, als ein verschärftes Gesetz zur inneren Sicherheit in Kraft trat.

Im Gefängnis als Eiferer aufgefallen

Bei einem Gefängnisaufenthalt 2015 war C., der Kontakte zur islamistischen Szene in Straßburg pflegte, erstmals als religiöser Eiferer aufgefallen. Er wurde in die „S“-Datei für „Staatssicherheit“ aufgenommen, in der die französischen Sicherheitsbehörden mehr als 20 000 mögliche Gefährder führen. Auch stand er unter „aktiver Beobachtung“ des Inlandsgeheimdienstes DGSI, sagte Innenstaatssekretär Laurent Nuñez. Allerdings habe sich der 29-Jährige nie in Syrien aufgehalten. Er sei zwar als „radikalisiert“ bekannt gewesen, aber „für keinerlei Delikte in Zusammenhang mit Terrorismus“. So erscheint es noch offen, ob es einen Auftraggeber gab oder ob C. Teil einer Terror-Zelle war.

Bis tief in die Nacht herrschte nach der Tat Großalarm in der elsässischen Metropole, die sich so stolz „Weihnachtshauptstadt“ nennt. Menschen, die in der Nähe des Tatorts wohnen, konnten nicht nach Hause und standen ratlos vor den Absperrgittern. Der Verantwortliche für den Weihnachtsmarkt und stellvertretende Bürgermeister, Alain Fontanel, beschreibt die gedrückte Stimmung mit bitteren Worten: „Straßburg wacht mit dem Geschmack von Blut im Mund auf. Weil wir eine Stadt in Trauer sind, haben wir heute alle Veranstaltungen abgesagt.“

"Irgendwann musste das passieren"

Ein 73-Jähriger, der noch am Abend der Tat Bücher auf dem zentralen Place Kléber verkauft hatte, erzählt, dass nach den Schüssen alle Menschen aus der Gefahrenzone gebracht worden seien. „Irgendwann musste das passieren“, sagt er. Der Straßburger Weihnachtsmarkt sei wegen seiner Bekanntheit einfach ein prädestiniertes Ziel. Angst habe er eigentlich keine, sagt ein anderer Buchverkäufer. Aber mulmig werde ihm bei dem Gedanken an mögliche Mittäter.

Rund um die Polizeipräfektur ist am Tatabend die Anspannung besonders groß. Als sich ein offenbar Betrunkener der Absperrung nähert, fordern ihn Polizisten schreiend zur Umkehr auf. Er kommt jedoch immer näher, bis die Sicherheitskräfte ihre Waffen auf ihn richten und ihn auffordern, die Hände zu heben. Schließlich macht der Mann kehrt und verschwindet. In einer Seitenstraße kniet ein Polizist in schwerer Schutzkleidung neben einem Auto. Plötzlich hebt er seine Waffe und richtet sie auf ein unbekanntes Ziel. Immer wieder gellen Schreie durch die Straßen, wenn Menschen sich den Einsatzkräften nähern. Polizisten gehen mit Taschenlampen durch die Straßen. Eine Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern, die als Gäste des Europaabgeordneten Werner Kuhn (CDU) das Parlament besuchte, hatte erst kurz vor der Tat den Weihnachtsmarkt verlassen. „Wir hatten einen Schutzengel“, berichtet Werner Kuhn, einer der Besucher, gestern gegenüber unserer Redaktion. „Und weiche Knie, wenn man das Revue passieren lässt. Viele haben sofort zum Handy gegriffen, um ihre Familien zu Hause zu beruhigen.“

"Im ersten Moment stehst du neben dir"

Die sonst so quirlig-lebendige elsässische Metropole sei kaum wiederzuerkennen, sagt die EU-Abgeordnete Kerstin Westphal, die sich wegen der Sitzungswoche des Parlaments dort befindet. Am Dienstagabend aß die SPD-Politikerin mit Mitarbeitern in einem Restaurant im Stadtzentrum, als die Wirtin plötzlich die Tür abschloss und die Fenster zuhängte: Draußen habe es einen Anschlag gegeben. „Im ersten Moment stehst du neben dir. Man macht sich erst später bewusst, dass man eine halbe Stunde vorher noch selbst am Tatort einen Glühwein getrunken hat“, sagt Westphal.

Auch ihr Kollege Tiemo Wölken, SPD-Europaabgeordneter aus Osnabrück, hielt sich während des Angriffs mit Kollegen und Mitarbeitern in einem Restaurant nur wenige Minuten vom Tatort entfernt auf. „Die ersten Informationen trafen über Twitter ein“, erinnert sich Wölken. „Die Stimmung unter den Gästen war angespannt, aber nicht panisch. Es herrschte große Verunsicherung, vor allem nachdem von mehreren Tatorten zu hören war.“ Etwa eine halbe Stunde später seien die Gäste im Restaurant eingeschlossen worden. „Die Straßen waren zu dieser Zeit bereits menschenleer. Gegen 23 Uhr durften wir das Restaurant über eine gesicherte Route, vorbei an massiver Polizei- und Militärpräsenz, verlassen.“

Im Parlament übernachtet

Die Gruppe lief zunächst zum EU-Parlament zurück, weil sie dies für den sichersten Ort hielt. Von da sei er mit einem Taxi bis zur Grenze gefahren und dann zu Fuß nach Kehl in Deutschland gegangen, sagte Wölken. Dort übernachtet der Abgeordnete während der Sitzungswochen. Andere Abgeordnete seien mit Dienstwagen spät in der Nacht in ihre Unterkünfte gebracht worden. Manche Mitarbeiter hätten sogar im Parlament übernachtet. Noch in der Nacht hatte der Politiker getwittert: „So ein krasses Gefühl hatte ich noch nie. Danke an alle Einsatzkräfte!“

Auch CDU-Politiker Jens Gieseke aus Lingen war vor Ort; zum Zeitpunkt des Angriffs befand er sich gerade im Auto auf dem Weg in sein Hotel. Von den Sicherheitsmaßnahmen im EU-Parlament war er also nicht mehr unmittelbar betroffen. Für den Emsländer war es mittlerweile der dritte Anschlag in seiner Zeit als Abgeordneter: zweimal war er in Brüssel, als Terroristen zuschlugen, nun in Straßburg. Wie seine Kollegen auch war Gieseke einen Tag nach dem Anschlag zurück im Parlament. Man habe versucht, normal weiterzuarbeiten – auch wenn natürlich eine große Unsicherheit über der Stadt gelegen habe. (Mit dpa)