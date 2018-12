Im Kampf gegen Extremisten muss Europa noch besser werden

Osnabrück. Nach den tödlichen Schüssen auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt müssen sich die europäischen Sicherheitsbehörden fragen, wie sich im Kampf gegen Gewalttäter und Extremisten besser kooperieren lässt.

Die Ermordung Unschuldiger auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg macht klar: Egal, wie viele Betonblöcke eine Veranstaltung abschirmen mögen, egal auch, wo überall Sicherheitspersonal patrouilliert und wie wachsam die Bürger sind: Das Verbrechen sucht sich und findet seinen Weg – ob in Form eines gewöhnlichen Kriminellen oder eines Extremisten. Totale Sicherheit ist eine Illusion.





Das heißt aber nicht, dass man sich achselzuckend abwenden darf. Im Gegenteil. Es muss Ansporn sein, jene Lücken, durch die das Verbrechen schlüpft, zu schließen, ohne dass die Freiheitsrechte über Gebühr gebeugt werden.

Dass die Schwelle zur Registrierung in französischen und deutschen Gefährderdateien verschieden ist, sollte nicht sein. Zumindest EU-weit sollte Einigkeit darüber herrschen, ab wann jemand als gefährlich gilt. Die Kooperation der Sicherheitsbehörden und die Vernetzung europaweiter Dateien sind also weiter zu entwickeln. Und noch etwas zeigt die Tat in Straßburg. Vor allem junge Muslime mit prekärem Hintergrund sind anfällig, sich von Extremisten das Hirn vernebeln zu lassen. Sie zu identifizieren und vor Radikalisierung zu bewahren oder aber konsequenter gegen sie vorzugehen, ist ein Kraftakt, dem sich alle Einwanderungsgesellschaften Europas stellen müssen. Gewalttäter und Gefährder aus Drittstaaten gehören abgeschoben, und zwar schneller als bisher.