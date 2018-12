London. Der Streit um den Brexit-Deal eskaliert. Die Tories haben ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May angestoßen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich in ihrer Parlamentsfraktion am Mittwoch ab 19 Uhr deutscher Zeit einem Votum über ihr Amt als Chefin der Konservativen Regierungspartei stellen. Sollte sie die Abstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Die Entwicklungen im Liveblog: