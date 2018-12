Ludwigsburg. Die Proteste der Gelbwesten setzen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron unter Druck. Nun erschüttert auch noch der Terroranschlag in Straßburg das Land. Frankreich-Experte Dominik Grillmayer vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg erklärt im Interview mit unser Redaktion die Auswirkungen für Macron.

Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind es die härtesten Wochen seiner Amtszeit. Die Proteste der Gelbwesten setzen ihn unter Zugzwang, der Terroranschlag in Straßburg stellt ihn vor eine zusätzliche Herausforderung. Wie wirken sich die aktuellen Geschehnisse im Land auf seine Rolle aus? Das erklärt Experte Dominik Grillmayer vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg im Interview mit unser Redaktion.

Frankreich kommt aus dem Krisen-Modus nicht heraus. Erst gewalttätige Ausschreitungen bei den Protesten der Gelbwesten, nun erschüttert erneut ein Terroranschlag das Land. Wie fragil ist die Sicherheitslage bei unseren Nachbarn?

Mit der Terrorbedrohung lebt das Land schon seit langem und die Bevölkerung muss immer mit neuen Anschlägen rechnen. Leider ist es in Straßburg wieder dazu gekommen, dabei hätte der Anschlag sogar beinahe verhindert werden können (der mutmaßliche Täter sollte am Dienstagmorgen in seiner Wohnung verhaftet werden, Anm. d. Red.). Parallel zur latenten Bedrohungslage durch Terror existiert noch die Unsicherheit wie es weitergeht mit den Protesten der "Gelbwesten".

Zur Person Dominik Grillmayer Der Politologe Dominik Grillmayer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Dort leitet er den Bereich Gesellschaft.



Grillmayer beschäftigt sich mit politischen Anpassungsprozessen, die Deutschland und Frankreich im Kontext der Verschärfung des weltweiten Standortwettbe­werbs anstoßen, und mit den daraus resultierenden Folgen für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaften. Zu seinen thematischen Schwerpunkten zählen Reformpolitiken im Bereich der Territorialverwaltung und der sozialen Sicherung, Beschäftigungspolitik und Arbeitsbeziehungen.

Als wie groß wird die Terrorbedrohung in Frankreich wahrgenommen?



Jedem in Frankreich ist die Bedrohung bewusst. Glücklicherweise ist es auch gelungen, Anschläge in der Vergangenheit zu verhindern. Das funktioniert jedoch nicht immer. Einmal mehr soll der mutmaßliche Täter in Straßburg ein in Frankreich geborener junger Mann gewesen sein, der bereits mehrfach vorbestraft war und sich offenbar radikalisiert hat. Doch mit den Mitteln eines Rechtsstaats ist es nicht möglich, Menschen präventiv in Haft zu nehmen. Gleichzeitig haben Anschläge in der Vergangenheit gezeigt, dass die französische Bevölkerung gewillt ist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Menschen gingen bewusst auf die Straße, um zu signalisieren, dass man sich nicht einschüchtern lasse. Das zeigt sehr deutlich, dass die französische Bevölkerung notgedrungen gelernt hat, mit dieser Art der Bedrohung umzugehen.

Muss Frankreich seine Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärfen, um solche Anschläge künftig zu verhindern?

Durch den Anschlag in Straßburg wird sich an der Sicherheitslage im Land nichts maßgeblich ändern. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, solche Vorfälle zu verhindern.

Wie stark beschädigen die aktuellen Entwicklungen das politische Ansehen des französischen Präsidenten?

Emmanuel Macron verspürt durch die Proteste der Gelbwesten zum ersten Mal während seiner Präsidentschaft starken Gegenwind. Er war gezwungen, ein Signal an die Protestierenden auszusenden, auch wenn die Regierung zunächst darauf spekuliert hatte, dass sich die Bewegung auch im Hinblick auf die nahenden Weihnachtsfeiertage tot läuft. Angesicht der Virulenz und auch der Gewalt, die zur Anwendung kam, musste Macron nun aber reagieren. In seiner Fernsehansprache hat er versucht, deutlich zu machen, dass er von seiner Linie und seinem Reformkurs nicht abweichen wird. Stattdessen gestand er einige Fehler ein und verkündete den wirtschaftlichen und sozialen Notstand des Landes.

Konnte Macron durch sein Vorgehen die Gelbwesten besänftigen?

In den Reaktionen offenbart sich sehr deutlich eine gewisse Spaltung der Bewegung, die ohnehin sehr heterogen ist. Einige gehen auf das Dialogangebot des Präsidenten ein, andere wollen weiter protestieren. Macron kündigte an, auch seine Regierungsmethode ein stückweit zu ändern. Das ist vielleicht ein ebenso wichtiges Signal wie die finanziellen Zusagen. Bisher war sein Regierungsstil sehr vertikal ausgerichtet und im Endeffekt aus dem Elysée-Palast gelenkt. Dadurch erhielten etwa Verbände und Gewerkschaften sehr wenig Aufmerksamkeit.

Schwächt der Straßburger Anschlag Macrons Rückhalt in der Bevölkerung noch zusätzlich?

Die Gelbwesten-Proteste und der Anschlag in Straßburg werden getrennt voneinander bleiben. Derzeit ist der französische Präsident allerdings mit sehr vielen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert. Das ist für ihn eine echte Prüfung. Mit Fug und Recht lässt sich behaupten, dass er die ersten anderthalb Jahre seiner Präsidentschaft vor allem aus Sicht seiner Anhänger sehr erfolgreich gestaltet hat. Etliche Vorhaben wie etwa Arbeitsrechts- oder auch der Bahnreform wurden gegen leichte Widerstände in die Tat umgesetzt. Jetzt plötzlich muss Macron feststellen, dass eine Bewegung von unten für ihn zur Gefahr geworden ist. Momentan zeichnet sich noch keine Trendwende ab. Macron hat deutlich gemacht, dass er seinen Kurs fortsetzen wird.