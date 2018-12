London. Im Streit um das Brexit-Abkommen muss sich Premierministerin Theresa May am Mittwochabend einem Misstrauensvotum stellen. Auslöser für die Eskalation ist der sogenannte "Backstop". Worum genau geht es dabei? Und wie geht es jetzt weiter?

Der Streit um das Brexit-Abkommen eskaliert – am Mittwochmorgen haben die britischen Konservativen ein Misstrauensvotum gegen Theresa May angestrengt. Noch am Abend muss sich die Premierministerin im Parlament einer Abstimmung über ihr Amt als Chefin der Konservativen Regierungspartei stellen.

Was ist der Auslöser für die Eskalation?

Bei den strikten Brexit-Befürwortern in Großbritannien stößt vor allem der sogenannte "Backstop" auf Widerstand. Der Begriff stammt aus der Sportart Baseball und bezeichnet dort ein Netz oder einen Zaun, der Bälle einfängt, damit sie nicht zu weit hinter das Spielfeld gelangen können. In Bezug auf den Brexit bezieht sich der Backstop auf die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und der Republik Irland.

Was ist der Backstop?

Um den fragilen Frieden im Norden der Irischen Insel nicht zu gefährden, soll der Backstop dafür sorgen, dass die Grenze – die nach dem Brexit zu einer EU-Außengrenze würde – weitestgehend offen bleiben kann und es möglichst keine Waren- oder Personenkontrollen gibt. Das Karfreitagsabkommen von 1998 hatte einen jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt in Nordirland formell beendet, seitdem ist die Provinz mit Irland zusammengewachsen. Zuvor waren in mehr als 30 Jahren Gewalt im Nordirland-Konflikt mehr als 3600 Menschen ums Leben gekommen. Dieser Frieden soll auch mit dem Brexit nicht gefährdet werden.

Für den Fall, dass die Grenze aber doch geschlossen wird, hat die EU – quasi als Sicherheit – den sogenannten Backstop gefordert. Dieser besagt, dass Nordirland im Notfall Teil des EU-Binnenmarktes sowie das gesamte Vereinigte Königreich Teil der Zollunion bleibt. Es müsste dann lediglich kontrolliert werden, ob Importwaren die Regeln des EU-Binnenmarkts erfüllen. So würden Kontrollen nicht zwischen Nordirland und Irland sondern zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs nötig werden.



Warum ist der Backstop ein Problem?

Die nordirische protestantische Regionalpartei DUP, Bündnispartner von Mays Tories im britischen Unterhaus, will auch keine Kontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Königreich akzeptieren. Das wäre aber nur dann möglich, wenn das gesamte Vereinigte Königreich im EU-Binnenmarkt bleiben und nur aus dem Binnenmarkt für Dienstleistungen, Kapital und Personen aussteigen würde. Das wiederum lehnt die EU jedoch ab.

Die Brexit-Befürworter jedoch kritisieren, dass man, würde man Mitglied der Europäischen Zollunion bleiben, keine Handelsverträge mit Drittstaaten wie den USA oder China schließen könnte. Die Backstop-Hintertür verstehen sie damit als so etwas wie eine EU-Mitgliedschaft "light".

Wie geht es nun weiter?



Um May tatsächlich stürzen zu können, ist am Mittwochabend eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten nötig. Kommt es nicht dazu, wäre Mays Position vorerst gefestigt, da eine Misstrauensabstimmung nur einmal pro Jahr stattfinden kann. 15 Prozent der Abgeordneten, also mindestens 48, haben aber bereits dafür gesorgt, dass das Misstrauensvotum überhaupt ins Rollen gebracht wurde.

Sollte May verlieren, müsste der Parteivorsitz schnell neu besetzt werden. Gibt es mehrere Bewerber auf den Posten, sind mehrere Wahlgänge nötig, bei denen jedes Mal der jeweils Letztplatzierte ausscheidet, bis nur noch zwei Bewerber übrig sind. Sie müssen sich dann einer Urwahl unter den Parteimitgliedern stellen, was mehrere Wochen dauern kann.