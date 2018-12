Krisentreffen in Berlin: Merkel erteilt May eine Absage CC-Editor öffnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (rechts) begrüßt die britische Premierministerin Theresa May vor dem Bundeskanzleramt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin. Nach der Absage der Abstimmung zum Brexit-Deal im Parlament in London tourt die britische Premierministerin Theresa May durch Europa und versucht nachzuverhandeln. In Deutschland ist die Kanzlerin zu keiner Öffnung des Abkommens bereit.