Berlin. Die CDU gespalten, die SPD angeschlagen, und ein heftiger Streit auf dem Groko-Tisch: Der denkbar knappe Wahlsieg von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Chefin droht zur Hypothek für Schwarz-Rot zu werden. Der Koalitionspartner ist alarmiert, Altkanzler Schröder enttäuscht. Wie geht es jetzt weiter in Berlin?

Die Enttäuschung in der SPD über "AKKs" Sieg brachte Altkanzler und Ex-Parteichef Gerhard Schröder auf den Punkt: Merz wäre "die Chance gewesen, dass sich die beiden Volksparteien wieder stärker voneinander abheben und so die Ränder links und rechts wieder schwächer werden", zitierte ihn das "Handelsblatt". Kramp-Karrenbauer wird den Genossen weniger Chancen zur Profilierung bieten, steht aber selbst mit dem Rücken zur Wand.

Eine zur Kompromisslosigkeit gezwungene "AKK" - das könne "natürlich auch zur Belastungsprobe" in der Groko werden, schrillen bei SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles die Alarmglocken.

Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist der erste Streit, bei dem Nahles und Kramp-Karrenbauer direkt aneinander geraten. Ein erstes Telefonat der beiden am Sonntagabend brachte keinen Durchbruch. "Das Werbeverbot soll und darf nicht abgeschafft werden", beharrte die neue CDU-Chefin. Die SPD bestehe darauf, "Informationsfreiheit für Frauen und Straffreiheit für Ärztinnen und Ärzte herzustellen'", hielt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Gespräch mit unserer Redaktion dagegen.

Nahles hatte im März zur Wahrung des Koalitionsfriedens einen Antrag zur Änderung des Paragraphen 219a in letzter Minute zurückgezogen. Entstünde nun der Eindruck, sie knicke abermals ein, würde in der SPD ein Proteststurm losbrechen. Noch in dieser Woche soll ein Ausweg gefunden werden.

Besorgt reagiert die SPD auch auf Versuche der neuen CDU-Chefin, mit einer härteren Migrationspolitik ihren rechten Parteiflügel einzubinden. Nach Kramp-Karrenbauers Ankündigung, im neuen Jahr ein „Werkstattgespräch“ zu Migration und Sicherheit einzuberufen, fürchtet Klingbeil die Rückkehr des Dauer-Zoffs. „Ich kann der Union nur raten, sich jetzt nicht wieder monatelang auf dieses Thema zu fixieren“, so die Warnung des SPD-Generalsekretärs.

Auch das Reizthema Rüstungsausgaben dürfte für neuen Ärger sorgen. Der CDU-Parteitag hatte hier eine deutliche Anhebung beschlossen. Nahles winkte postwendend ab: Mit der SPD sei „eine Steigerung der Rüstungsausgaben“ nicht zu machen. Gleiches gilt für die Forderungen des „Merz-Flügels“ in der CDU, den Solidaritätszuschlag in dieser Legislaturperiode komplett abzuschaffen.

Zerreibt sich die Groko weiter in internen Querelen, wird sich auch mit "AKK" am desaströsen Bild von Schwarz-Rot nichts ändern? Mit Blick auf die anstehenden Wahlen können sich weder Union noch SPD das leisten. "Uns ist wichtig, nach einer Phase, in der die Union sehr mit sich selbst beschäftigt war, in der Regierung nun zügig voranzukommen“, lässt SPD-Generalsekretär Klingbeil die Hoffnung auf den Neustart nicht fahren, benennt als drängende Groko-Aufgaben „Verbesserungen in der Pflege“ und „stabile Renten“. Nahles sieht es ähnlich. Gerade in der Sozialpolitik könne sie sich "mit Frau Kramp-Karrenbauer weitere Schritte vorstellen".

„AKK“ als Hypothek oder Chance für die Regierung – in welche Richtung es geht, dürfte sich Anfang des neuen Jahres zeigen. Ein erster Koalitionsgipfel mit der „Neuen“ war zunächst für morgigen Mittwoch angedacht, nun werden sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Januar erstmals gemeinsam an den Tisch setzen und den Schlachtplan für das zweite Groko-Jahr entwerfen.