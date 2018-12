Berlin. Die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Vorsitzenden hat die Gräben in der CDU vertieft – und könnte auch zu einer Belastungsprobe für die Große Koalition werden.

Die Unruhe in der CDU nach der Kampfabstimmung über den Parteivorsitz könnte sich aus Sicht der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles auch auf die Koalition auswirken. "Die kann natürlich auch zur Belastungsprobe bei Einzelfragen dann auch in der Koalition werden", sagte sie am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

"Durchaus konfliktfähiges Potenzial" sieht Nahles bei der Verteidigungspolitik, weil die CDU auf dem Parteitag beschlossen hat, die Ausgaben dafür weiter zu erhöhen. "Da ist ein natürlicher Konfliktpunkt mit der SPD, weil wir an dieser Stelle zwar für eine gute Ausstattung der Bundeswehr sind, aber eben nicht für eine Steigerung der Verteidigungsausgaben", erklärte die SPD-Chefin. Ähnliches erwartet sie bei gesellschaftspolitischen Fragen: "Da kann es auch schon mal Reibungspunkte geben, da sind die beiden Parteien naturgemäß auch nicht zusammen."

Neue Ansatzpunkte mit Kramp-Karrenbauer

Nahles sieht mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer aber auch neue Ansatzpunkte. "Wir haben in der Sozialpolitik schon viel hinbekommen. Ich denke jetzt mal an die Stabilisierung der Renten, an den sozialen Arbeitsmarkt. Da könnte ich mir mit Frau Kramp-Karrenbauer auch weitere Schritte vorstellen", erklärte sie. "Es geht immer auch darum – wir haben unterschiedliche Parteien –, dass man einen Weg findet, gute Kompromisse zu finden."

Schäuble warnt vor Racheplänen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die verschiedenen Lager seiner Partei aufgerufen, die demokratischen Spielregeln zu akzeptieren. "Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht. So geht Demokratie nicht", erklärte er der "Bild"-Zeitung. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier verlangte Disziplin von der CDU. "Es gibt Enttäuschungen. Das verstehe ich sehr wohl", sagte er der "Rheinischen Post". "Aber es gibt keinen Grund, sich in die Schmollecke zu stellen."

Seit der knappen Niederlage von Merz auf dem Hamburger Parteitag wächst in der CDU die Sorge, dass sich die Gräben zwischen den Parteiflügeln vertiefen könnten. Vor allem im konservativen Lager herrscht großer Unmut.

Kramp-Karrenbauer versicherte am Sonntagabend, es gebe in vielen Fragen keine großen inhaltlichen Unterschiede zwischen Merz, Jens Spahn und ihr. "Es hat viel mit Habitus zu tun, viel auch, wer mit welchem Image gestartet ist", sagte sie in der ARD-Sendung "Anne Will". Sie stehe nicht für ein pures "Weiter So", ebenso wenig wie Merz oder Spahn diejenigen seien, die eine gesamte Ära abwickeln wollten. Dies müsse man in den nächsten Wochen noch einmal deutlich machen. Das werde gelingen, wenn man sich in die Sacharbeit hineinknie. "Dann wird man sehen, die Unterschiede sind geringer als man denkt."

Merz soll sich weiter in der CDU engagieren

Viele in der CDU hoffen darauf, dass Merz sich weiter in der Partei engagiert. Nach seiner Niederlage hatte der frühere Unionsfraktionschef und heutige Wirtschaftsanwalt zwar angekündigt, weiter für die CDU arbeiten zu wollen, wo dies gewünscht sei, sich aber nicht konkreter festgelegt. Kramp-Karrenbauer will in den nächsten Tagen mit Merz reden. "Es geht nicht darum, was ich ihm anbiete, es geht darum, wie er sich selbst einbringen will."

In Ostdeutschland setzen führende CDU-Politiker auf die Unterstützung von Merz in den anstehenden Landtagswahlkämpfen. "Friedrich Merz muss uns helfen, da setze ich sehr darauf. Er genießt sehr viel Sympathie und Zustimmung vor Ort bei den Leuten an der Basis", sagte der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring der Deutschen Presse-Agentur. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte: "Friedrich Merz wird eingeladen, selbstverständlich. Ich freue mich, wenn er kommen würde und mit eingreift in den Wahlkampf."

In Sachsen, Thüringen und Brandenburg stehen im nächsten Jahr Landtagswahlen an. In Thüringen und Sachsen liegt die AfD jüngsten Umfragen zufolge deutlich über 20 Prozent, in Thüringen mit dem Rechtsaußen Björn Höcke sogar fast gleichauf mit der CDU.

Kramp-Karrenbauer will keinen Ministerposten

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hofft, dass Merz weiter in der Partei mitarbeitet. "Er hat gerade bei Themen wie Wirtschaft und Innere Sicherheit viele gute Impulse gesetzt", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte unser Redaktion, Merz habe jede Möglichkeit, konkrete Sachvorschläge in die Arbeit der CDU einzubringen. "Jemand wie er kann auch unabhängig von bestimmten Ämtern eine wichtige Rolle im öffentlichen Diskurs spielen."

Kramp-Karrenbauer selbst will keinen Ministerposten im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel übernehmen. "Ich bin zur Wahl als Parteivorsitzende angetreten, weil ich für eigenständige Positionen der Union stehen will", sagte sie der "Saarbrücker Zeitung". "Dafür brauche ich keine Einbindung ins Kabinett."