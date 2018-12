Das Duo an der CDU-Spitze: Generalsekretär Paul Ziemiak und die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto:AFP

Berlin. Der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht seine wichtigste Aufgabe in der Einigung der Partei. Die Lager in der Partei „wieder zusammenzuführen", müsse in den kommenden Wochen im Vordergrund stehen. Dies werde allerdings „ein hartes Stück Arbeit".