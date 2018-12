Paul Ziemiaks schwierige Mission

Berlin. Die neue CDU-Führung will die zerstrittenen Lager wieder zusammenführen. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, die Enttäuschungen sind da", sagte der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak . Es soll bereits einzelne Parteiaustritte enttäuschter Anhänger von Friedrich Merz geben. Dieser war Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Kampfabstimmung über den CDU-Vorsitz auf dem Parteitag in Hamburg knapp unterlegen. Ein Kommentar.

Das ist sicher: Die Tricks des politischen Betriebs beherrscht Paul Ziemiak , der neue CDU-Generalsekretär. Wer mit 14 Jahren in die Junge Union eintritt und seit dem 29. Lebensjahr diese 105 000 Mitglieder starke Nachwuchsorganisation unfallfrei führt, der ist ein Profi. Ziemiak schafft es auch dadurch, dass er an der richtigen Stelle schweigt. Aber reicht das aus?

Taktisches Geschick ist gewiss eine Empfehlung für einen Generalsekretär und guter Draht zur Jugend auch. Aber in dieser neuen , selbstbewussten CDU ist mehr gefragt: Sie sehnt sich nach Deutlichkeit, will klare Sprache und sehr konkreten Aussagen. Das war es, was die Christdemokraten in der entscheidenden Rede kurz vor der Wahl an Kramp-Karrenbauer faszinierte, was Friedrich Merz im wichtigsten Moment nicht lieferte - und was Ziemiak fehlt , noch jedenfalls.

Stark ist die Ansage des JU-Chefs, es müsse in der Union eine neue Diskussionskultur geben. Denn schwach war das Ergebnis , mit dem der CDU-Bundesparteitag den 33-Jährigen in eine schwierige Mission schickte. Er muss die Partei einen und den Schmerz um Merz lindern, der sich bei einigen in wilden Verschwörungstheorien entlädt. Die JU-Erfahrung könnte Ziemiak helfen: In der Flüchtlingskrise hat er die gemeinsame Nachwuchsorganisation von CDU und CDU vor der Spaltung bewahrt.