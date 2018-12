Belgiens Koalition zerbricht am UN-Migrationspakt MEC öffnen

Ministerpräsident Charles Michel plant, noch heute nach Marrakesch zu reisen. Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA

Brüssel. Der UN-Migrationspakt ist für die flämischen Nationalisten eine rote Linie. Belgiens Regierungschef will sie unbedingt überschreiten. Gemeinsam weiterregieren können beide jetzt nicht mehr. Doch was daraus folgt, ist gar nicht so klar.