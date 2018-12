CDU will Gemeinnützigkeit der Umwelthilfe prüfen lassen MEC öffnen

Begründet wurde der Antrag unter anderem damit, dass „der 'Klagefeldzug' für Diesel-Fahrverbote auch eher als PR-Aktion zu Lasten Dritter, denn als aktiver Beitrag zum Umweltschutz zu werten“ sei. Foto: Ina Fassbender

Hamburg. Die CDU will prüfen lassen, ob die Deutsche Umwelthilfe (DUH) weiterhin als gemeinnützige Organisation anerkannt werden sollte. Das beschloss der CDU-Parteitag am Samstag in Hamburg.